Rusia a atacat infrastructuri industriale din Ucraina. Kievul a lovit, la rândul său, o rafinărie rusească

Atacuri rusești în Zaporojie. Sursa foto: Agerpres

Rusia a lansat marți atacuri cu rachete asupra unor infrastructuri industriale din Dnipro, Krivoi Rog, Pavlograd și Kremenciuk, în timp ce Ucraina a atacat o rafinărie din regiunea rusă Samara, Rusia.

Rusia a atacat cu rachete infrastructuri industriale, marţi, 22 septembrie, în trei oraşe din regiunile Dnipropetrovsk şi Poltava, conform informărilor făcute pe reţele de social media de către guvernatorii acestor regiuni, Oleksandr Ganja, respectiv Vitali Diakivnici, relatează EFE.

Atacurile fac parte din campania agresivă pe care Rusia o desfăşoară de săptămâni în şir pentru a degrada principalele sectoare ale economiei ucrainene, care a înregistrat, printre altele, o scădere a contribuţiei metalurgiei la Produsul Interne Brut (PIB) de la 7% la practic zero, din cauza daunelor provocate de rachetele ruseşti principalelor uzine din ţară.

Volodimir Zelenski, prezent la New York

Noile bombardamente coincid cu sosirea preşedintelui Volodimir Zelenski la New York, unde acesta va încerca să-şi mobilizeze partenerii în cadrul Adunării Generale a ONU în favoarea unei propuneri care să pună capăt acestui tip de atacuri şi va căuta noi surse de sprijin financiar pentru a face faţă efectelor pe care această campanie rusă le are asupra economiei Ucrainei. Se preconizează că preşedintele ucrainean să susţină un discurs în faţa Adunării Generale a ONU miercuri, conform EFE, relatează Agerpres.

Infrastructurile industriale atacate la primele ore ale zilei de marţi din Dnipropetrovsk se află, după cum a explicat Ganja, în capitala regională, Dnipro, şi în Krivoi Rog şi Pavlograd, alte două centre urbane importante pentru industria ucraineană.

Trei persoane au murit în Dnipro, după atacurile rusești

Conform celor mai noi informaţii, trei persoane şi-au pierdut viaţa în Dnipro în urma atacurilor ruseşti de noaptea trecută.

Referitor la Poltava, guvernatorul a anunţat un atac asupra unei infrastructuri industriale în oraşul Kremenciuk.

Potrivit mai multor canale ucrainene de Telegram, Rusia a lansat asupra oraşului Kremenciuk trei rachete Zirkon şi cinci rachete hibride Banderol, care combină tehnologia dronelor cu cea a rachetelor. În atacul asupra Pavlogradului, Rusia a folosit două rachete Zirkon şi două rachete balistice. Dnipro a fost lovit cu două rachete Zirkon şi o rachetă balistică, iar Krivoi Rog cu două rachete Zirkon, o rachetă balistică şi cinci rachete de croazieră Kalibr.

Forţele aeriene ucrainene au anunţat în comunicatul de marţi că au doborât o rachetă de croazieră Kalibr, opt drone hibride şi rachete de tip Banderol sau Dan-T, precum şi 177 de drone Shahed şi de alte tipuri.

Ucraina este complet vulnerabilă în prezent în faţa rachetelor balistice ruseşti, întrucât nu dispune de rachete de interceptare pentru sistemele antiaeriene Patriot capabile să doboare acest tip de armament din arsenalul rusesc.

Ucraina a atacat o rafinărie rusească

Și Ucraina a atacat în noaptea de luni spre marţi o rafinărie din regiunea Samara, în sud-estul Rusiei, potrivit autorităţilor locale şi mass-media independente ruse, informează EFE.

„Militarii noştri şi grupurile mobile antiaeriene şi-au îndeplinit misiunile de luptă cu dăruire totală. Au doborât zeci de drone. Inamicul a vizat întreprinderi industriale”, a scris pe Telegram guvernatorul local Viaceslav Fedorişev, fără a specifica care au fost obiectivele vizate de atac.

El a adăugat că s-au produs daune în „infrastructura civilă, inclusiv locuinţe particulare şi vehicule”.

Potrivit canalului rus independent Astra, în timpul atacului a izbucnit un incendiu la rafinăria Kuibişev deţinută de Rosneft, una dintre cele mai mari de acest tip din regiune.

La fel ca rafinăriile Novokuibişev şi Sizran, de asemenea situate în Samara, această rafinărie a fost atacată în repetate rânduri de drone ucrainene şi toate trei au fost nevoite să îşi suspende temporar producţia.

În regiunea Rostov din sudul Rusiei au fost anihilate peste 70 de vehicule aeriene fără pilot în şapte districte, fără a se raporta victime, a declarat pe Telegram guvernatorul local Iuri Slusar, în timp ce guvernatorul din Voronej, Aleksandr Gusev, a informat despre doborârea a 28 de drone.

Ministerul rus al Apărării a raportat pe reţeaua de mesagerie rusă MAX doborârea a 297 de drone cu aripi fixe deasupra a 14 regiuni şi a peninsulei anexate Crimeea.