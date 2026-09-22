UPDATE: Atac armat la un liceu din Turcia: Cel puțin opt persoane au fost rănite

Atac cu arma de foc. Foto: Pixabay

Un tânăr înarmat a deschis focul, marți, 22 septembrie, în apropierea unui liceu din districtul Turgutlu, provincia Manisa, din vestul Turciei. Cel puțin opt persoane, majoritatea elevi, au fost rănite.

UPDATE: Bilanțul răniților a ajuns la cel puțin opt persoane, un elev fiind în stare critică. Suspectul a fost arestat.

Din imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă, se observă cum un tânăr, probabil minor, se deplasează cu o pușcă în mână.

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Un bărbat înarmat a deschis focul, marți, 22 septembrie, în apropierea unui liceu din vestul Turciei, au anunțat autoritățile. Potrivit relatărilor din presa internațională, cel puțin patru persoane au fost rănite.

Atacul a avut loc în fața unui liceu tehnologic și profesional din districtul Turgutlu, în provincia Manisa, a anunțat biroul guvernatorului provinciei într-un comunicat. Poliția și echipele medicale au fost trimise la fața locului.

Postul de televiziune HaberTurk a relatat că cel puțin patru persoane - majoritatea elevi - au fost rănite în atac. Atacatorul a tras cu o pușcă asupra elevilor care soseau la școală.

Nu se cunoaște încă motivul atacului.

Două incidente similare, înregistrare în același an

Turcia a fost zguduită de două atacuri armate în școli în acest an.

În aprilie, un elev în vârstă de 14 ani a deschis focul asupra a două săli de clasă din școala sa, la Kharamanmaras (sud), ceea ce a cauzat moartea unui învăţător şi a nouă copii cu vârste de 10 şi 11 ani. Autorul, fiul unui poliţist pensionat, a decedat la locul faptei. Incidentul, cel mai grav de acest fel petrecut în mediul şcolar din Turcia, a condus la destituirea viceministrului educaţiei.

Un alt incident violent a avut loc în provincia Sanliurfa, din sud-estul ţării, unde un fost elev a deschis focul de armă în fostul său liceu, rănind 16 persoane, înainte de a se sinucide în faţa poliţiştilor.

Aceste atacuri au suscitat indignarea populaţiei. În luna aprilie, preşedintele Recep Tayyip Erdogan a anunţat că guvernul va lua unele măsuri, în special restricţii asupra deţinerii de arme de foc. Crimele în mediul şcolar sunt rare în Turcia, unde sunt în circulaţie, potrivit estimărilor unei fundaţii locale, zeci de milioane de arme de foc, majoritatea dintre ele în mod ilegal, potrivit Agerpres.