Turcia, zguduită de un nou atac armat în școli, al doilea într-o săptămână/VIDEO

Alte 20 de persoane au fost rănite. Atacatorul, un elev care ar fi folosit armele tatălui său, ascunse într-un rucsac, a fost de asemenea ucis, potrivit Reuters.

Elevul avea asupra lui cinci arme de foc și șapte încărcătoare.

Incidentul a avut loc la doar o zi după un alt atac armat într-un liceu din districtul Siverek, provincia Sanliurfa, din sud-estul ţării, în urma căruia cel puţin 16 persoane au fost rănite, majoritatea elevi.

Imaginile video de la fața locului au arătat cel puțin două persoane urcate în ambulanțe în fața școlii gimnaziale din provincia Kahramanmaras.