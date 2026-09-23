Guvernul Mureșan: apar noi nume pe lista miniștrilor. Cabinetul va fi votat marți în Parlament - Surse

foto Facebook Siegfried Mureșan

Siegfried Mureșan, premierul desemnat, negociază vot cu vot în Parlament. Astăzi, a purtat discuții cu UDMR și se pare că Ilie Bolojan a fost cel care a discutat cu Sorin Grindeanu, președintele PSD.

PNL, USR și UDMR, posibil și Minoritățile Naționale susțin Guvernul Mureșan, unul pe termen scurt, ce va fi axat pe deblocarea economică a țării. Discuții se poartă și cu PSD, dar comunicatorii social-democrați au, deocamdată, un singur mesaj ferm: decizia este cea deja luată, Cabinetul lui Siegfried Mureșan nu va trece cu voturile PSD.

Lista miniștrilor Guvernului Mureșan. Cine ar urma să facă parte din Cabinetul lui Siegfried Mureșan

Între timp, posibila lista de miniștri a Guvernului Mureșan se completează cu noi nume. La structura Cabinetului publicată inițial de DCNews:

Siegfried Mureșan - premier

Dominic Fritz - vicepremier

Cristian Ghinea - ministru al Fondurilor Europene

Oana Gheorghiu - vicepremier și ministru al Sănătății

Robert Sighiartău - ministru de Interne

Alexandru Nazare - ministru al Finanțelor

Radu Miruță - ministru al Apărării

Luca Niculescu - ministru de Externe

Raluca Turcan - ministru al Educației

Ludovic Orban - ministru al Transporturilor

Se adaugă noi posibile nume de miniștri, vehiculate în media, pe surse:

Stelian Ion- ministru al Justiției

Cătălin Drulă/ Horațiu Cosma- ministru al Transporturilor/ Alternativă la Ludovic Orban

Cseke Attila - ministru al Dezvoltării

Dragoș Pîslaru - ministru al Fondurilor Europene/ Alternativă la Cristian Ghinea

Dan Barna/ Oana Țoiu- ministru al Afacerilor Externe/ Alternativă la Luca Niculescu

Mircea Abrudean/ Florin Roman - ministru de Interne/ Alternativă la Robert Sighiartău

Astăzi, Siegfried Mureșan a declarat că va avea trei vicepremieri, toți cu portofoliu.

”Dacă ei vor conduce România, oamenii să se pregătească”

Despre lista inițială de posibili miniștri, Victor Ponta, fost premier al României, spunea, la RomâniaTV: ”Dacă ei trec, vor conduce România în continuare, așa cum a condus-o și domnul Bolojan. Oamenii să se pregătească pentru inflație, pentru pensii blocate, pentru salarii, pentru taxe mai mari sau, imediat după ce e respins de către Parlament Guvernul Siegfried Mureșan, eu sunt convins că domnul Nicușor Dan va face o altă nominalizare - nu știu dacă va fi Sorin Grindeanu sau Alexandru Nazare. Următorul prim-ministru desemnat va face un guvern care, ușor, ușor, va scoate România din criză”.

Astăzi, Kelemen Hunor, președintele UDMR, în urma discuției inițiale cu Siegfried Mureșan, a declarat că structura viitorului Guvern încă n-a fost discutată, fiind posibil să se întâmple acest lucru după-amiază.

”Vom lucra la programul de guvernare, după care ne vom întâlni cu parlamentarii, vom prezenta programul nostru parlamentarilor, după care vom prezenta cabinetul de miniștri, și vom depune cabinetul de miniștri și programul de guvernare în Parlament. Sper să avem audiere serioase pentru ca miniștrii buni pe care îi vom propune să-și poată prezenta viziunea în fața Parlamentului și apoi vom avea votul” afirma, vineri, la Digi24, Siegfried Mureșan, despre ordinea lucrurilor.

Astăzi, a avut loc o discuție între liderii PSD și PNL, iar Sorin Grindeanu i-a spus lui Ilie Bolojan că nu va vota Guvernul Mureșan. Totuși, au căzut de acord asupra calendarului. Așadar, marți va fi dat votul în Parlament pentru Guvernul Siegfried Mureșan. Are nevoie de 233 de voturi, îi lipsesc, teoretic, 46.