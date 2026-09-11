IGAv spune că informaţiile despre schimbarea conducerii sunt false

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Inspectoratul General pentru Aviaţie denunţă ca informaţii false imaginile de pe reţelele sociale care anunţă schimbarea conducerii.

Pe reţelele de socializare circulă o imagine cu un aşa zis document semnat de premierul interimar Ilie Bolojan, care ar indica spre schimbarea conducerii IGAv. Numai că documentul are mai multe greşeli, printre care unul dintre prenumele lui Ilie Bolojan, dar şi numele de familie al secretarului general al Guvernului. Astfel, în documentul fals care circulă online, Ilie Bolojan este trecut "Ilie Gabriel Bolojan", deşi numele său este "Ilie Gavril Bolojan", iar secretarul general al Guvernului a fost "botezat" Dan Morşinec, deşi numele său real este Dan Reşitnec.

"INFORMAȚIE FALSĂ DISTRIBUITĂ ÎN SPAȚIUL ONLINE

În ultimele ore, în mediul online este redistribuită frecvent o imagine care prezintă, în mod fals, o pretinsă decizie a prim-ministrului României, privind împuternicirea unui alt cadru militar, pentru îndeplinirea atribuțiilor funcției de inspector general al Inspectoratului General de Aviație.

Informația este FALSĂ.

În prezent, funcția de inspector general al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne este deținută de generalul de flotilă aeriană Cătălin-Paul Dache, aflat în funcție încă din anul 2019.

Imaginea distribuită pe rețelele de socializare este prezentată în mod înșelător ca fiind o decizie oficială a prim-ministrului României și nu reflectă situația reală privind conducerea Inspectoratului General de Aviație.

Recomandăm tuturor celor care întâlnesc aceaste tipuri de informații să verifice sursa și autenticitatea documentelor înainte de redistribuire.

Informația corectă se transmite prin canalele oficiale ale instituțiilor statului român", a transmis IGAv pe Facebook.

Informaţia a fost confirmată ca fiind falsă şi de Nadina Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului.