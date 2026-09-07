Grevă generală: Transportul public va fi grav afectat în Țările de Jos. Atenționare de călătorie transmisă de MAE

MAE/ Sursa foto: Agerpres

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat o avertizare de călătorie pentru cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Regatul Ţărilor de Jos.

La data de 9 septembrie traficul feroviar şi transportul public local din Țările de Jos vor fi afectate de perturbări majore, ca urmare a unei greve generale a lucrătorilor din aceste două domenii.

Traficul feroviar intern şi internaţional va fi oprit complet, cu excepţia trenului de tip "sprinter" către Aeroportul Schiphol din Amsterdam, anunţă MAE.

Totodată, se preconizează că transportul public local va fi oprit în mai multe oraşe de pe teritoriul acestui stat.

Sfaturi de la MAE, în contextul grevei generale din Țările de Jos

În acest context, MAE sfătuieşte cetăţenii români să verifice din timp atât disponibilitatea curselor feroviare pe pagina de Internet a operatorului naţional www.ns.nl, cât şi a transportului public pe paginile oficiale ale operatorilor locali.

Cetăţenii români aflaţi pe teritoriul Regatului Ţărilor de Jos pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Secţiei Consulare a Ambasadei României la Haga + 31 70 354 15 80, + 31 70 322 86 12, + 31 70 331 99 80, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de operatorii Call Center în regim de permanenţă.

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă au la dispoziţie telefonul de urgenţă al Ambasadei României la Haga: + 31 651 596 107.

MAE recomandă consultarea paginilor de internet http://haga.mae.ro şi www.mae.ro şi reaminteşte cetăţenilor români care călătoresc în străinătate că au la dispoziţie aplicaţia "Călătoreşte informat" (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&hl=ro, https://apps.apple.com/ro/app/c%C4%83l%C4%83tore%C8%99te-informat/id6452016795 ), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.