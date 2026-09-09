1.550 de angajați CFR Marfă, lăsați fără salarii luni la rând și fără perspectivă. Revolta sindicatelor după votul din Parlament

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Federaţia Naţională Feroviară Mişcare Comercial Vagoane avertizează că aproximativ 1.550 de angajați ai CFR Marfă nu și-au mai primit salariile de luni de zile și se confruntă cu o lipsă totală de predictibilitate privind viitorul lor profesional. Parlamentul este acuzat că a avut soluția pe masă, dar proiectul nu a trecut.

Aproximativ 1.550 de salariaţi ai CFR Marfă au rămas fără salarii de luni de zile şi fără o perspectivă clară pentru ziua de mâine, avertizează Federaţia Naţională Feroviară Mişcare Comercial Vagoane.

"Aceşti oameni au muncit zeci de ani pe calea ferată"

"Aceşti oameni au muncit zeci de ani pe calea ferată. Au familii, facturi, rate şi copii de întreţinut. Nu cer pomeni şi nu cer privilegii. Cer să le fie respectată munca şi să primească o minimă protecţie din partea statului român. Situaţia lor a fost prezentată Parlamentului României prin memoriul transmis de Federaţia Naţională Feroviară Mişcare Comercial Vagoane, în care am cerut explicit găsirea unei soluţii şi lăsarea disputelor politice deoparte.

"Astăzi, 9 septembrie 2026, Camera Deputaţilor a avut din nou posibilitatea să ofere o soluţie acestor oameni prin modificarea Legii nr. 200/2006 privind Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale. Rezultatul votului a fost însă 129 de voturi pentru, 70 împotrivă, 38 de abţineri şi 54 de deputaţi care nu au votat, insuficient pentru adoptare. Şi pentru că fiecare cetăţean are dreptul să ştie cum s-au poziţionat cei pe care i-a trimis în Parlament, votul vorbeşte de la sine: PSD a dat 88 de voturi pentru.

AUR a avut doar două voturi pentru, în timp ce 53 de deputaţi nu au votat. PNL a avut două voturi pentru, 35 împotrivă, două abţineri şi un deputat care nu a votat. USR a dat 34 de voturi împotrivă. SOS România a avut 13 voturi pentru. UDMR a avut 21 de abţineri, iar reprezentanţii minorităţilor naţionale au dat 13 voturi pentru şi o abţinere", conform sindicatului.

Federaţia Naţională Feroviară Mişcare Comercial Vagoane: "Acestea nu sunt acuzaţii şi nici interpretări politice", ci "sunt voturile aleşilor neamului"

"Este greu de înţeles cum, atunci când în faţa Parlamentului sunt 1.550 de oameni care nu şi-au primit salariile de luni de zile, unii aleşi pot vota împotrivă, alţii se pot abţine, iar alţii pot fi prezenţi şi pot alege pur şi simplu să nu voteze. Salariaţii CFR Marfă nu au decis privatizarea eşuată, nu au acumulat datoriile istorice ale companiei, nu au numit şi schimbat conducerile şi nu au luat deciziile politice şi administrative care au adus societatea în situaţia de astăzi. Aşa cum am arătat şi în memoriul transmis Parlamentului, nu este acceptabil ca tocmai ei şi familiile lor să plătească acum factura unui eşec pe care nu l-au provocat. De aceea, după votul de astăzi, întrebarea noastră este simplă: cât valorează munca unui om pentru aleşii neamului?", arată Federaţia.

Reprezentanţii sindicali afirmă că nu îi vor abandona pe salariaţii CFR Marfă şi că vor continua toate demersurile legale, parlamentare şi guvernamentale pentru găsirea unei soluţii.

"O ţară care nu îşi respectă oamenii care muncesc nu poate pretinde că îşi respectă cetăţenii. Iar cei 1.550 de salariaţi ai CFR Marfă merită mai mult decât un vot împotrivă, o abţinere sau un refuz de a vota. Merită respect şi o soluţie", a transmis Federaţia Naţională Feroviară Mişcare Comercial Vagoane, entitate afiliată la Blocul Naţional Sindical (BNS), conform unui comunicat de presă remis DC News.

Votul de azi din Parlament nu a deblocat situația

Camera Deputaților a avut astăzi pe ordinea de zi modificarea Legii nr. 200/2006 privind Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, o modificare care ar fi putut permite găsirea unei soluții pentru angajații CFR Marfă rămași cu salariile neplătite. Proiectul nu a adunat numărul necesar de voturi pentru a fi adoptat: 129 de deputați au votat „pentru”, 70 „împotrivă”, 38 s-au abținut, iar 54 nu au votat.

CFR Marfă, în procedură de faliment

Amintim că CFR Marfă se află în procedură de faliment, iar din 9 mai 2026 şi-a pierdut licenţa de transport feroviar.

De asemenea, la finalul lunii august Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane (FNFMCV) a cerut oficial prim-ministrului Ilie Bolojan intervenția de urgență pentru evitarea blocării finanțării CFR Călători și pentru asigurarea continuității transportului public feroviar.

Anterior, FNFMCV a avertizat că „trenurile riscă să se oprească”, CFR Călători având bugetul neaprobat, iar datoriile sunt în creștere.