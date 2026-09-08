Luca Niculescu, premier? Kelemen Hunor confirmă discuția cu Nicușor Dan: „Nu vreau să vă mint”

Sursa: Agerpres

Kelemen Hunor a avut o discuție cu Sorin Grindeanu despre „majorități posibile și imposibile”.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a zis că a discutat cu președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, că a discutat despre ce „majorități posibile și imposibile pot fi create”. El a spus că numele lui Luca Niculescu „a fost vehiculat”.

„Nu am discutat de Luca Niculescu. Vă dați seama că, până când nu există o desemnare, e greu să discuți despre un premier, dar sigur, numele domnului secretar de stat Niculescu a fost vehiculat și cunoaștem acest lucru. Am discutat despre ce majorități posibile și chiar imposibile pot fi create. Și domnul Grindeanu și cu mine, ca de altfel și domnul Bolojan, suntem de părere că avem nevoie de un Guvern, că oricum am pierdut enorm de mult timp. Așa ceva nu s-a întâmplat în România și impresia și percepția este că nu suntem în stare, clasa politică, nu vorbesc de mine sau de colegii mei, să votăm un Guvern. Deci avem nevoie de un Guvern. Dar cu ce majoritate? Și aici lucrurile se vor opri”, a spus Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor susține că varianta în care viitorul Executiv ar primi, indiferent de persoana desemnată de președintele Nicușor Dan pentru funcția de premier, voturile fostei coaliții sau cel puțin sprijinul PSD, PNL și UDMR.

„Și sigur, după ce Guvernul este învestit, fiecare își vede de treabă în opoziție sau cei care vor fi la guvernare, de guvernare, fiindcă este o responsabilitate comună. Cred că ar trebui să ajungem la un set minimal de acord pe câteva chestiuni simple, de bun simț, fără să mergem cu așteptări extravagante - bugetul de anul viitor, investițiile de anul viitor, deficitul pentru anul viitor și, bineînțeles, câteva chestiuni legate de ce a mai rămas în suspensie, chiar se poate discuta și de legea salarizării înainte de buget. Și dacă un set minimal, un acord minimal s-ar contura, atunci noi am opta pentru o astfel de majoritate de învestire a Guvernului. Asta ar fi și este responsabilitatea noastră a tuturor celor care acum un an și ceva am format un Guvern de o majoritate stabilă, care, din păcate, n-a funcționat mai mult de câteva luni, până în luna mai.

Deci asta a fost abordarea mea, asta rămâne abordarea mea. Și sigur ar trebui o discuție între lideri - între Grindeanu, Bolojan, cu mine și cine mai e să fie la aceste discuții - să vedem dacă se poate găsi o astfel de majoritate de învestire a unui Guvern”, a mai spus liderul UDMR.

Despre o discuție cu Sorin Grindeanu despre un Guvern cu AUR, Kelemen Hunor a zis: „Nu va face. Așa mi-a zis”.

„Ați văzut că de la o oră la altă se schimbă majoritatea conjuncturală. Am impresia că fiecare poate, că PNL și USR cu AUR acum au făcut o majoritate pentru un proiect de lege ca să lucreze paralel cu plenul. (...) În acest moment sunt două variante: varianta PSD, cu propunerea lor de premier, și varianta PNL-USR-UDMR, cu propunere de premier. Deci alte soluții, adică alte variante, alte propuneri nu există din partea partidelor politice. Ce se va întâmpla după desemnare? Habar n-am, nu știu”, a spus liderul UDMR.

S-a vorbit despre varianta Luca Niculescu premier

Întrebat dacă a vorbit cu președintele, săptămâna trecută, despre varianta Luca Niculescu premier, el a precizat: „La această întrebare mi-e greu să răspund, că nu vreau să vă mint. Nu vreau să spun că nu. Am discutat, da. Ok. Atât pot să vă spun”.

Kelemen Hunor, discuție cu Ilie Bolojan

Kelemen Hunor a spus, într-o conferință de presă, că săptămâna trecută „a avut o discuție între patru ochi” și cu președintele PNL, Ilie Bolojan:

„Nu știu dacă greșesc, sper că nu, că prima dată l-am simțit un pic mai flexibil în ceea ce privește învestirea unui Guvern, în anumite condiții, bineînțeles. Nu mi-a zis condițiile, nu am intrat în detalii, dar dorința lui de a da un Guvern cu drepturi, atribuții depline mi-a fost clară. (...) Și Ilie Bolojan dorește să se termină acest interimat și să existe un Guvern”. În orice caz, românii cer un guvern cu drepturi depline.



În privința alegerilor anticipate, Kelemen Hunor spune că este un scenariu real care nu se poate nega.