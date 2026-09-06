Hans-Thomas Tillschneider, politicianul AfD născut în România care joacă un rol cheie în alegerile din landul Saxonia-Anhalt

Născut în România, politicianul de extremă dreapta ar putea ajunge la putere în Germania.

Hans-Thomas Tillschneider, un parlamentar în vârstă de 48 de ani al partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), din landul estic Saxonia-Anhalt, era până de curând puțin cunoscut în afara circumscripției sale, predominant rurale. Însă, în curând, el s-ar putea afla în poziția de a contribui la realizarea uneia dintre cele mai ambițioase dorințe ale celei mai radicale facțiuni a partidului: remodelarea identității postbelice a țării și orientarea germanilor către depășirea trecutului nazist, transmite Politico.

Ideile lui Tillschneider nu sunt noi. Reacția împotriva culturii germane a memoriei este la fel de veche precum eforturile de confruntare cu propriul trecut. Însă, în calitate de arhitect intelectual al programului partidului pentru guvernarea Saxoniei-Anhalt, elaborat înaintea alegerilor din 6 septembrie din acest land — unde AfD conduce atât de detașat în sondaje, încât se află la mică distanță de obținerea unei majorități absolute în parlament — el ar putea dobândi în curând o putere concretă mai mare decât orice altă figură a extremei drepte din istoria Germaniei postbelice pentru a transforma aceste idei în realitate. Tillschneider este în prezent purtătorul de cuvânt al AfD pentru politicile culturale și educaționale în parlamentul landului și se numără printre principalii candidați pentru conducerea unui viitor minister care ar urma să supervizeze programele școlare și finanțarea culturii în land, se arată în analiza Politico.

Hans-Thomas Tillschneider s-a născut în România

Născut în România în perioada Războiului Rece, Tillschneider a crescut într-o comunitate germanofonă minoritară ale cărei rădăcini în regiune datează din perioada dominației habsburgice. Familia sa s-a mutat în Germania de Vest când el era încă copil. În timpul studiilor universitare, a devenit interesat de islamologie, atras — după cum explică în prezent — de acest domeniu tocmai pentru că îi era străin și necunoscut. Ulterior, a studiat în Siria, înainte de a-și obține doctoratul și de a publica o carte despre „originile hermeneuticii juridice în islamul timpuriu”.

După ce s-a mutat în estul Germaniei, în anii următori, Tillschneider a început să prezinte islamul drept fundamental incompatibil cu societatea germană și a devenit o figură importantă a așa-numitei „Noi Drepte”, o rețea de intelectuali radicali cunoscută pentru reformularea unor idei extremiste mai vechi într-o manieră considerată mai acceptabilă din punct de vedere cultural. De asemenea, s-a asociat cu o facțiune radicală din cadrul AfD, denumită Der Flügel („Aripa”), alături de politicianul din Turingia Björn Höcke, care a stârnit condamnări pe scară largă în 2017 după ce a descris celebrul memorial al Holocaustului din Berlin, aflat în apropierea Porții Brandenburg, drept un „monument al rușinii” și a cerut o „întoarcere cu 180 de grade” în politica Germaniei privind memoria trecutului.

Der Flügel a fost dizolvată în 2020, însă membrii săi, inclusiv Tillschneider, au devenit de atunci și mai influenți în cadrul partidului.