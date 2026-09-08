Românii cer un guvern cu drepturi depline. Sondaj INSCOP: 64% vor un acord rapid între partide

Imagine cu rol ilustrativ. Guvernul Bolojan în ședință. Foto: gov.ro

Un nou sondaj INSCOP a analizat ce cred românii despre importanța instaurării unui Guvern cu puteri depline în viitorul apropiat. Peste 50% dintre respondenți sunt de părere că prelungirea situației de interimat guvernamental va avea consecințe negative pentru țară.

Potrivit BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research, ediția a XIV-a, peste jumătate dintre români consideră că prelungirea situației de interimat guvernamental va avea consecințe negative pentru țară. Astfel, potrivit sondajului citat, marea majoritate a românilor sunt de părere că este important ca partidele să ajungă cât mai repede la un acord pentru formarea unui Guvern cu puteri depline.

Sondajul INSCOP arată că "63,9% dintre respondenți consideră că este mai important ca partidele să ajungă cât mai repede la un acord pentru formarea unui Guvern cu puteri depline, chiar dacă fiecare trebuie să facă unele compromisuri".

La polul opus, 26,8% dintre respondenți sunt de părere că este mai important ca partidele să nu facă compromisuri importante, chiar dacă formarea unui Guvern cu puteri depline durează mai mult.

Noul sondaj vine la doar câteva zile după ce un alt studiu, realizat de CURS, care analiza intenția de vot, arăta că Bucureștiul fierbe de nemulțumire, iar patru partide sunt aproape la egalitate.

Ce cred românii despre impactul prelungirii Guvernului interimar

Cât despre impactul prelungirii Guvernului interimar, 52% dintre respondenți consideră că ar exista consecințe negative asupra României dacă ar continua și în următoarele luni să aibă un Guvern interimar (32,4% foarte negative și 19,6% destul de negative), în timp ce 14% cred că ar exista consecințe pozitive asupra țării (8,8% destul de pozitive și 5,2% foarte pozitive), iar 5,9% dintre respondenți au răspuns "nu știu" sau au refuzat să răspundă.

Potrivit datelor, consideră că prelungirea Guvernului interimar ar avea consecințe negative într-un procent mult mai mare decât media: persoanele peste 60 de ani, respondenții cu studii superioare și cei care locuiesc în București.

Remus Ștefureac: Publicul pare dispus să accepte costurile negocierii și compromisului

Remus Ștefureac, directorul INSCOP, spune că românii transmit astfel un semnal clar: vor încheierea crizei politice și înlăturarea incertitudinii.

"Românii transmit o cerere clară de funcționalitate politică și reducere a incertitudinii. Compromisul între partide devine o cerință puternică atunci când alternativa este prelungirea blocajului, ceea ce indică o preferință pentru pragmatism în raport cu rigiditatea politică. Publicul pare dispus să accepte costurile negocierii și compromisului, dar mult mai puțin dispus să accepte costurile percepute ale absenței unei decizii. Prelungirea excesivă a interimatului Guvernului este percepută clar ca o sursă de vulnerabilitate decât ca o simplă perioadă de tranziție.

În percepția publică, timpul politic pierdut începe să coste, afectând serios și susținerea electorală pentru partidele politice implicate în negocieri și blocaje care fie stagnează, fie pierd ceea ce câștigaseră la începutul crizei. De altfel, nevoia de claritate în guvernare depășește granițele electorale și socio-demografice. Dincolo de diferențele dintre segmente, apare un numitor comun transversal pe segmentele votanților principalelor partide: preferința pentru deblocarea rapidă a situației politice, ceea ce sugerează că această temă este mai degrabă una de funcționare a statului decât de identitate partizană", a declarat Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research.

Sondajul a fost realizat în perioada 1 – 7 septembrie 2026 prin intermediul chestionarelor, pe un eșantion aleator de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.

Sondajul INSCOP privind opinia românilor privind un acord pentru formarea noului Executiv și prelungirea interimatului guvernamental vine în contextul în care are de 127 de zile România are un Executiv cu puteri limitate, după ce Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură în data de 5 mai.

Reamintim că Barometrul de opinie Avangarde realizat la nivel național în perioada 22 - 27 iulie arăta că aproape jumătate dintre români consideră că ar trebui organizate alegeri anticipate.