Călin Georgescu ar fi intenționat să-și cumpere o vilă în Toscana. Chirieac și Toader, două explicații pentru ridicarea sa din trafic, la 6 dimineața

Imagine cu Călin Georgescu. Sursa: Inquam Photos / George Călin

Călin Georgescu ar fi intenționat să își cumpere o vilă de peste un milion de euro în Toscana, potrivit unor informații apărute pe surse. În acest context, Tudorel Toader, fost ministru al Justiției, lansează o nouă ipoteză despre motivul pentru care procurorii DIICOT au decis să îl ridice pe fostul prezidențiabil la ora șase dimineața din trafic: posibilitatea ca el să fugă din țară. Analistul politic Bogdan Chirieac are însă o altă părere și spune că intenția acestuia de a-și cumpăra o casă în Italia nu demonstrează că urma să se mute acolo.

Tudorel Toader, fost ministru al Justiției, susține că cel mai probabil Călin Georgescu a fost reținut în trafic la 6 dimineața deoarece procurorii DIICOT bănuiau că el s-ar putea sustrage de la urmărirea penală.

"Poate procurorii l-au oprit în trafic pentru că au bănuit că s-ar putea sustrage de la urmărirea penală și au apreciat tactica și modul în care să procedeze la audieri și administrarea probatorului", a declarat Tudorel Toader, la Antena 3 CNN.

Declarațiile lui Tudorel Toader vin după ce Georgescu a fost ridicat de procurorii DIICOT, luni, 21 septembrie, la ora șase dimineața, chiar din trafic, în timp ce fostul prezidențiabil se îndrepta spre un bazin de înot. A fost dus la locuinţa sa din Mogoşoaia, pentru a asista la percheziţii, apoi a ajuns la sediul central al DIICOT, unde a fost audiat și arestat pentru 24 de ore, marți, 22 septembrie fiind dus la Tribunalul București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Tudorel Toader: Fapta e de drept comun

Totodată, fostul ministru al Justiției a explicat că procesul care-l vizează pe Călin Georgescu este unul de drept comun, cu o cauză având ca obiect înșelăciunea, în cazul lui cu consecințe deosebit de grave. În această situație, limitele de pedeapsă ar fi sporite cu încă jumătate.

"Fapta e de drept comun, preferabil ar fi ca lumea din sfera politică să nu se amestece în actul de justiție, procurorii administrează probe, iar judecătorul va decide fără influențe sau interferențe", a mai spus Tudorel Toader.

Călin Georgescu ar fi vrut să își cumpere o vilă de peste un milion de euro în Toscana

Ipoteza lui Tudorel Toader este întărită și de unele informații apărute pe surse, potrivit cărora procurorii ar fi știut că Georgescu intenționa să plece în Toscana în viitorul apropiat.

Conform informațiilor apărute în presă pe surse, Călin Georgescu îşi căuta o vilă în Toscana şi ar fi fost dispus să plătească până la un milion şi jumătate de euro pentru o casă acolo. Mai mult, Călin Georgescu ar fi primit mai multe oferte pentru diferite locuințe în Toscana, pe care le analiza.

În plus, Călin Georgescu ar fi intenționat să ceară azil politic în Italia. Asta arată mai multe stenograme din dosar. Potrivit procurorilor, conversațiile pe care Georgescu le-a avut cu Rusen Ionel indică pregătiri pentru o posibilă sustragere de la urmărirea penală sau judecată.

Bogdan Chirieac: Am aflat și eu că avea două bilete ca să plece în Italia. Pleca și se întorcea, asta este! Nu era acuzat de nimic

Analistul politic Bogdan Chirieac punctează situația dintr-un alt unghi de abordare. Acesta a declarat, în cadrul unei intervenții la Realitatea Plus, că Călin Georgescu până în acel moment nu avea nicio interdicție, deci e posibil ca faptul că fostul prezidențiabil voia să-și cumpere vilă în Toscana să nu însemne neapărat și că intenționa să fugă acolo.

"Omul n-avea nicio interdicție. Dacă eu sau dvs. am vrea să ne cumpărăm vilă în Toscana, suntem membri ai Uniunii Europene, dar totul e să ai bani. Ai bani, poți să cumperi și-n Toscana, și pe Coasta de Azur, și pe Coasta Dalmată, unde vrea fiecare. Am aflat și eu că avea două bilete ca să plece în Italia. Pleca și se întorcea, asta este! Nu era acuzat de nimic", a declarat Bogdan Chirieac.

Reamintim că în dosarul lui Călin Georgescu a fost ridicat şi omul de afaceri Ionel Rusen. Acesta a fost implicat în strângerea de fonduri pentru campania lui Călin Georgescu la alegerile prezidenţiale. A treia persoană vizată în acest dosar ar fi cetăţeanul italian Massimiliano Arena. Parte vătămată este omul de afaceri Răzvan Leu. Afaceristul din Buzău a depus o plângere la DIICOT în care îi acuză pe Ionel Rusen și Călin Georgescu că l-ar fi înșelat cu un milion de euro, iar banii ar fi fost folosiți în campania electorală a fostului prezidențiabil. Plângerea a fost făcută în ianuarie 2024, pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune.