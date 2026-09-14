Poliția și ANAF, proces pentru 437 de pui de găină / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @bearfotos

O acțiune de control începută pe străzile unui sat din județul Iași a declanșat un proces în instanță între Inspectoratul de Poliție Județean și Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Miza disputei o reprezintă recuperarea banilor pentru un lot de 437 de pui de găini, ridicați de oamenii legii de la un mic comerciant și vândute, notează Ziarul de Iași. După ce justiția a anulat măsura și a obligat instituția din subordinea MAI să suporte paguba din propriul buzunar, polițiștii cer acum socoteală Fiscului, însă s-au lovit de un refuz.

Totul a pornit în mai 2020, în plină stare de urgență, când echipajul de la postul local de poliție l-a oprit pe comerciantul P.N. pe un drum din satul Mihail Kogălniceanu, comuna Țigănași. Omul vindea pui cu 11 lei bucata chiar din mașină. Agenții i-au aplicat o amendă pe loc și i-au confiscat toată marfa.

Săteanul a mers la Judecătorie, convins că a fost victima unui abuz. Magistrații i-au dat dreptate, după ce au verificat dosarul și au constatat că vânzătorul era complet acoperit de lege. Omul avea declarația pe proprie răspundere completată la zi, deținea o întreprindere individuală autorizată exact pentru comerț ambulant, avea aviz sanitar-veterinar pentru autoutilitară, contract de distribuție valabil și certificate de sănătate pentru fiecare pasăre.

Instanța a anulat procesul-verbal și a ordonat returnarea a celor 437 de pui de găină. Doar că păsările nu mai existau fizic, iar poliția trebuia să-i achite omului valoarea lor de 4.807 lei, plus 1.320 de lei cheltuieli de judecată. Sentința a rămas definitivă la Tribunal.

Polițiștii, executați silit pentru o sumă vărsată la bugetul de stat

La data deciziei judecătorești, puii nu mai puteau fi dați înapoi. Ei erau deja predați unui agent economic, care i-a valorificat, iar sumele încasate au intrat în conturile bugetului de stat. Pentru că IPJ a amânat plata despăgubirilor, comerciantul a apelat la un executor judecătoresc. Strânsă cu ușa prin executare silită, Poliția a plătit în total 7.792 de lei: 4.807 lei pentru marfa confiscată pe nedrept, 1.320 de lei cheltuieli de judecată și încă 1.665 de lei onorariul executorului. Rămași fără bani în conturi pentru o sumă pe care nici măcar nu au reținut-o ei, șefii din Poliție au bătut la ușa Fiscului pentru a recupera contravaloarea mărfii.

Răspunsul primit în noiembrie 2023 de la Direcția Operativă de Valorificare a Bunurilor Confiscate din ANAF a fost un nu categoric. Inspectorii fiscali au arătat că legea le dă voie să restituie sume doar persoanei fizice sau juridice de la care s-a făcut confiscarea, nu unei alte instituții publice. Cum săteanul și-a încasat deja toți banii prin executor, nu mai avea niciun motiv să ceară altceva.

Fiscul a câștigat prima rundă

Pus în fața refuzului, IPJ a dat în judecată ANAF pentru a-și recupera cei 4.807 lei. La Judecătorie, avocații Fiscului au contraatacat cu argumente de procedură: banii nu pot fi dați Poliției, iar reclamația a fost trimisă greșit. ANAF a susținut că IPJ trebuia să cheme în instanță Direcția Regională a Finanțelor Publice, prin administrația județeană, nu agenția centrală.

Judecătorii au admis excepția lipsei calității procesuale pasive și au respins cererea oamenilor legii. Dosarul nu s-a oprit însă aici. Polițiștii au atacat hotărârea cu apel, astfel că războiul pentru banii celor 437 de pui de găină a ajuns din nou pe masa judecătorilor de la Tribunal.