România în fața riscului: Cum rămâi fără agoniseala de o viață. Doar 24% dintre români sunt protejați

În acest context, Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID) România, societatea care administrează asigurările obligatorii pentru locuințe, își continuă misiunea de conștientizare cu privire la importanța protecției financiare pentru locuințe. Într-un interviu exclusiv, Nicoleta Radu, directorul general al PAID, vorbește despre strategia pentru 2025 și ce trebuie să știe românii pentru a nu rămâne neprotejați în fața dezastrelor.

„Din păcate, realitatea ne arată că românii nu sunt suficient de pregătiți pentru dezastre naturale de amploare. În acest moment, doar 24% dintre locuințe sunt asigurate prin polița obligatorie PAD. Restul populației își asumă un risc uriaș, crezând că lor nu li se poate întâmpla, ori că statul îi va ajuta în caz de dezastru. În realitate, așa cum vedem și după inundațiile de la Galați, reconstrucția unei locuințe distruse poate fi imposibilă pentru cele mai multe familii, în lipsa despăgubirilor aferente unei asigurări”, a declarat Nicoleta Radu.

Anul trecut, portofoliul PAID a crescut cu 14%, ajungând la 2,35 milioane de polițe. Pentru 2025, compania estimează o creștere de 10%, obiectiv care depinde însă și de contextul economic.

„Obiectivul nostru principal este să asigurăm protecția cât mai multor români. Vom continua să investim în campanii de informare și în tehnologie pentru a face procesul de despăgubire mai rapid și mai eficient. Ne dorim ca românii să înțeleagă cât de importantă este protecția oferită de polița PAD. Estimăm o creștere de aproximativ 10% a portofoliului de polițe, dar pentru aceasta avem nevoie și de sprijinul autorităților și al brokerilor de asigurări, care trebuie să transmită populației un mesaj clar: fără asigurare, orice dezastru poate însemna pierderi ireparabile”, a explicat Nicoleta Radu.

Compania monitorizează cu atenție felul în care inflația și creșterea prețurilor la materiale de construcție pot influența costurile despăgubirilor plătite de PAID. Astfel, în contextul incertitudinilor economice și al numărului tot mai mare de fenomene meteo extreme, PAID a luat măsuri strategice suplimentare, pentru consolidarea rezervelor financiare.

„Profitul anului 2024 nu va fi repartizat ca dividende, ci încorporat în rezerve. Această măsură ne permite să fim pregătiți pentru orice situație neprevăzută și să oferim siguranță financiară în fața dezastrelor naturale. Avem datoria de a ne asigura că resursele noastre sunt suficiente pentru a proteja oamenii atunci când au cea mai mare nevoie de noi”, a mai spus directorul general al PAID.

Anul trecut, inundațiile severe din județele Galați și Vaslui au afectat sute de locuințe. PAID a gestionat rapid situația, reușind să plătească primele despăgubiri în 48 de ore și să finalizeze dosarele în medie în 39 de zile.

„2024 a fost un an în care am fost puși, din nou, la încercare. Am reușit să plătim primele despăgubiri în 48 de ore de la notificarea daunelor, iar media finalizării dosarelor a fost de 39 de zile. Am sprijinit peste 500 de familii, cu despăgubiri totale de 15,2 milioane de lei. Rapiditatea în procesarea dosarelor și plata despăgubirilor rămâne o prioritate pentru noi. Dacă gradul de acoperire în asigurare ar fi fost mai mare în zonă, am fi putut despăgubi mai mulți români afectați. Iată de ce este crucială intervenția autorităților în aplicarea legii.”, a subliniat Nicoleta Radu.

Deși costurile de despăgubire și reasigurare sunt în creștere, PAID nu intenționează să majoreze primele de asigurare în acest an.

„În prezent, nu avem în plan creșterea primei de asigurare, deși costurile de reasigurare și daunele plătite sunt în creștere. Ne dorim să menținem polița PAD accesibilă pentru toți românii. Totuși, dacă evoluția pieței o va impune, vom analiza împreună cu ASF orice ajustare necesară”, a explicat Directorul General PAID.

PAID România rămâne un pilon esențial în strategia de adaptare a României la noile schimbări climatice. În ciuda provocărilor din ultimii ani, societatea promite să pună siguranța românilor pe primul loc, prin strategii solide și responsabile.

„Românilor le spunem să nu aștepte până când este prea târziu. Asigurarea nu este un moft, ci o necesitate. În fața unui cutremur sau a unei inundații, fără polița PAD, statul nu poate acoperi pierderile fiecăruia. Este responsabilitatea fiecăruia dintre noi să ne protejăm locuința și familia. PAID va continua să informeze și să sprijine românii, dar decizia finală este în mâinile fiecăruia dintre noi”, a încheiat Nicoleta Radu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News