Judecătoarea Marilena Stoica, exclusă din magistratură. A amânat pronunţarea în 387 cauze civile

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Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie anunţă că a decis excluderea din magistratură a judecătoarei care a amânat pronunţarea în aproape 400 de cauze civile.

"Astăzi, 14 septembrie 2026, Completul de 5 judecători în materie civilă a judecat, în dosarul nr. 1058/1/2026, recursul declarat de recurenta Stoica Daniela Marilena împotriva hotărârii nr. 4J din 6 mai 2026, pronunţată de Secţia pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii în dosarul nr. 15/J/2025.

Prin hotărârea atacată, doamna judecător a fost sancționată disciplinar cu ,,excluderea din magistratură”, în temeiul art. 273 lit. f) din Legea nr. 303/2022. Înalta Curte a respins recursul ca nefondat, constatând că sunt întrunite elementele constitutive al abaterii disciplinare prevăzute de dispozițiile art. 271 lit. g) teza I din Legea nr. 303/2022 referitoare la nerespectarea în mod repetat şi din motive imputabile a dispoziţiilor legale privitoare la soluţionarea cu celeritate a cauzelor", a transmis Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie printr-un comunicat de presă remis DC News.

A amânat pronunţarea în aproape 400 de cauze civile

"S-a avut în vedere conduita doamnei judecător care, în mod repetat și fără motive scuzabile, a amânat pronunțarea într-un număr de 387 de cauze civile pe perioade îndelungate de timp, de până la 381 de zile, în condițiile în care, anterior, a mai fost sancționată disciplinar pentru o conduită asemănătoare, precum și pentru atitudini nedemne în timpul serviciului.

Prin decizia Înaltei Curți, care confirmă definitiv sancţiunea disciplinară aplicată de Secția pentru Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, se reafirmă jurisprudenţa constantă în materie disciplinară, în sensul că magistrații trebuie să își îndeplinească cu diligență îndatoririle profesionale, iar o justiție întârziată în lipsa unor argumente obiective și rezonabile, creează potențialul inducerii în societate a sentimentului de injustiție și erodează încrederea publică în sistemul judiciar", a mai transmis ÎCCJ.

Ce a decis, anterior, CSM

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a decis iniţial excluderea judecătoarei din magistratură, pentru că acţiunile acesteia au avut ca efect "prelungirea procerii judiciare cu durate considerabile", motiv pentru care s-au creat "premisele nesocotorii dreptului părţilor la un proces echitabil".

"Informare referitoare la soluţia pronunţată de Secţia pentru judecători în materie disciplinară în ședinţa din data de 6 mai 2026

Prin hotărârea nr. 4J pronunţată la data de 6 mai 2026 Secția pentru judecători în materie disciplinară a admis acţiunea disciplinară formulată de Inspecţia Judiciară împotriva pârâtei Stoica Daniela Marilena – judecător în cadrul Judecătoriei Galați – și, în baza art.273 alin.(1) lit.f) din Legea nr.303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor a aplicat acesteia sancţiunea disciplinară constând în ‘excluderea din magistratură’ pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de art.271 lit.g) teza I din acelaşi act normativ.

În esenţă, pentru a pronunţa această soluţie, Secţia a reţinut că în perioada 23.08.2024 – 26.11.2025 doamna judecător a procedat la amânarea succesivă a pronunțării în 387 de dosare civile, cu depășirea termenului prevăzut de art. 396 alin. (1) Cod procedură civilă, durata de timp cu care s-a depășit termenul legal situându-se între o zi și 366 de zile (prin raportare la data finalizării cercetării disciplinare).

Acest mod de lucru a avut ca efect prelungirea procedurii judiciare cu durate considerabile, creându-se premisele nesocotirii dreptului părților la un proces echitabil, pârâta judecător dispunând amânarea succesivă a pronunțării inclusiv în dosare care presupuneau soluționarea cu celeritate.

Faţă de aceste circumstanțe, s-a constatat că apelarea la instituţia juridică a amânării de pronunțare a devenit o practică în activitatea doamnei judecător, nefiind utilizată cu titlu de excepţie, ci în mod constant, în foarte multe dintre dosarele ce i-au revenit spre soluționare, în unele situații dosarele fiind repuse pe rol.

Deşi dispozițiile legale obligă instanţa să ia toate măsurile necesare în vederea soluționării cu celeritate a cauzelor şi într-un termen rezonabil, nu au fost identificate împrejurări obiective care să justifice lipsa de implicare şi de rol activ a doamnei judecător Stoica Daniela Marilena în impulsionarea procedurilor judiciare și în realizarea unui management riguros al fiecărei cauze cu care a fost învestită.

În ceea ce privește apărările formulate de pârâtă, s-a reținut că aceasta nu a contestat situația de fapt astfel cum a fost evidențiată, justificând modalitatea de lucru identificată prin existența unui volum mare de activitate și a complexității cauzelor care i-au fost repartizate, lipsa de experiență în materie civilă, precum și existența unor probleme personale și de sănătate.

Secția a reținut că aspectele invocate de pârâtă nu constituie cauze exoneratoare de răspundere disciplinară în condițiile în care modul de lucru adoptat de doamna judecător este contrar dispozițiilor legale şi regulamentare.

De asemenea, nici volumul de activitate nu poate constitui o cauză de înlăturare a răspunderii disciplinare în condițiile în care pârâta a avut un volum de muncă comparabil cu cel înregistrat de ceilalți judecători din cadrul Judecătoriei Galaţi – Secţia civilă, încadrându-se în media înregistrată la nivelul secției”, a transmis CSM.