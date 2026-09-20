Cultură de canabis, cu plante de 4 metri, găsită într-o pădure din Dâmbovița. Doi inculpați au fost arestați preventiv

Droguri ascunse (canabis)

O cultură de canabis cu plante de până la 4 metri înălțime a fost descoperită într-o pădure din apropierea comunei Crevedia, județul Dâmbovița.

O cultură de canabis, cu plante având 2-4 metri înălţime, a fost găsită de anchetatorii prahoveni într-o pădure din proximitatea comunei Crevedia, judeţul Dâmboviţa, doi inculpaţi fiind arestaţi preventiv pentru trafic de droguri de risc.

Conform unui comunicat emis, duminică, de Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploieşti, împreună cu procurorii DIICOT Ploieşti, au documentat activitatea infracţională a două persoane, ambele în vârstă de 37 de ani, cercetate pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de risc.

"Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că, în luna aprilie 2026, în urma unei înţelegeri prealabile în scopul înfiinţării unei culturi de canabis, cele două persoane ar fi achiziţionat o cantitate de seminţe, pe care le-ar fi plantat într-o pădure din proximitatea comunei Crevedia, judeţul Dâmboviţa. Ulterior, în perioada cuprinsă între lunile mai-septembrie 2026, cele două persoane ar fi udat şi fertilizat cultura obţinută, iar în seara de 18 septembrie a.c. au fost prinse în flagrant delict în timp ce o îngrijeau", arată sursa citată.

Au fost descoperite şi ridicate plante de canabis, pompe de stropit şi diverse recipiente

Astfel, au fost descoperite şi ridicate 24 de plante de canabis, aflate în diverse stadii de dezvoltare, cu înălţimea cuprinsă între 2 şi 4 metri, pompe de stropit, şi diverse recipiente cu biostimulatori şi îngrăşământ lichid.

Anchetatorii au pus în aplicare trei mandate de percheziţie domiciliare, în localitatea Crevedia, judeţul Dâmboviţa, la domiciliile persoanelor cercetate, unde au fost descoperite şi ridicate aproximativ 500 grame de cannabis, o cantitate de amfetamină, un grinder, sume de bani în lei, precum şi alte mijloace de probă, precizează IJP.

În cursul zilei de sâmbătă, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Prahova a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a persoanelor în cauză.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul poliţiştilor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa şi al jandarmilor Grupării de Jandarmi Mobile "Matei Basarab" Ploieşti, conform Agerpres.

Descoperire pe malul Mureșului. O altă plantație de canabis, ascunsă printre legume și vegetație

Fenomenul traficului și cultivării de marijuana a căpătat în ultimul timp o amploare din ce în ce mai mare. Traficanții caută tot felul de metode și locuri discrete sau aparent banale pentru a ascunde drogurile. De pildă, o cultură de canabis amenajată pe malul râului Mureș, în extravilanul localității Lipova, a fost descoperită de procurorii DIICOT și polițiști abia în această vară. Doi bărbați au fost prinși în flagrant chiar în timp ce se aflau în interiorul plantației și îngrijeau plantele.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Biroul Teritorial Arad, au dispus, în data de 14 august 2026, reținerea celor doi inculpați. Aceștia sunt cercetați pentru trafic de droguri de risc.

Potrivit probelor strânse în dosar, cei doi ar fi înființat o cultură outdoor de canabis, destinată comercializării.

Oamenii legii au descoperit 101 plante de canabis, aflate în diferite stadii de dezvoltare. Cantitatea avea o greutate totală de 65 de kilograme de masă verde.

Plantația a fost amenajată într-un loc special ales pentru a fi mai greu de observat. Plantele erau semănate pe rânduri, la distanțe care să le permită dezvoltarea, și erau ascunse printre vegetație și culturi de legume. Anchetatorii arată că zona fusese acoperită și cu plasă de mascare.

În apropierea culturii, anchetatorii au descoperit mai multe obiecte și echipamente care ar fi fost folosite pentru întreținerea și irigarea plantelor.

Printre acestea se numără un generator, o motopompă, un puț forat, o roabă, unelte de grădinărit, bidoane cu apă, pesticide, găleți și ghivece. În zonă a fost găsită și o cameră video de supraveghere.

De asemenea, asupra celor doi inculpați au fost descoperite diferite cantități de canabis și cocaină, precum și un grinder.

Percheziții la locuințele celor doi inculpați

După prinderea în flagrant, polițiștii au pus în aplicare mandate de percheziție la domiciliile celor doi bărbați.

În urma verificărilor, au fost găsite și ridicate o moară electrică pentru măcinarea canabisului, diferite cantități de canabis, semințe de canabis, obiecte care prezentau urme de substanță, un aparat de vidat, cântare electronice și grindere, alături de alte mijloace de probă.

În aceeași zi, procurorii au sesizat judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Arad cu propunerea de arestare preventivă a celor doi inculpați pentru 30 de zile.

Ancheta este desfășurată de procurorii DIICOT Arad împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Arad. La acțiune au participat și polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara și Inspectoratului Județean de Poliție Arad, alături de jandarmi din Arad și Timișoara.

Pe parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile prevăzute de Codul de procedură penală și de prezumția de nevinovăție.

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