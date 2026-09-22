Fasolea, interzisă în apropierea casei și școlii unui copil bolnav de favism. Măsuri speciale într-un oraș din Italia

Care fasole păstăi este mai bună, verde sau galbenă? Diferența nu constă doar în gust / FOTO: magnific.com @basaya

Cultivarea fasolei pe o rază de 300 de metri în jurul casei și al școlii copilului este interzisă în Valmadrera, Italia. Fasolea, interzisă într-un oraș din Italia, protejarea unui copil bolnav cu favism

Mai mult, vânzarea de fasole se face numai în ambalaje sigilate, magazinele având obligația de a semnala prezența produsului alimentar. Toate aceste restricții se întâmplă în Valmadrera, oraș din nordul Italiei, lângă Milano, scrie presa italiană.

Măsuri speciale într-un oraș din Italia pentru un copil cu favism

Pe lângă interzicerea cultivării fasolei, este obligatoriu de a semnala prezența acestor leguminoase în magazine, baruri, restaurante, dar și la tarabele din piață. Mai mult, fasolea proaspătă va trebui vândută în ambalaje închise, cu scopul de se evita împrăștierea și contactul accidental. Astfel, orașul italian menționat se mobilizează, cu scopul de a proteja un copil.

„Când, după ce am semnat ordonanța, am văzut-o pe mamă intrând în Primărie pentru a ne mulțumi, m-am emoționat și eu. După tot ce a trăit, să știu că munca depusă i-a adus puțină liniște a fost cel mai important lucru”, a declarat primarul.



Cesare Colombo, primarul localității Valmadrera, aflată în apropierea orașului Lecco, relatează astfel momentul cel mai problematic al unei povești care a debutat acum câteva luni, cu o simplă solicitare, dar cu o mare responsabilitate: să ajute o familie să-și protejeze fiul.

Ce este favismul

Copilul este elev în ciclul primar și suferă de favism. Este o afecțiune ereditară legată de deficitul unei enzime.

În anumite condiții, poate apărea o criză hemolitică acută, respectiv distrugerea bruscă a globulelor roșii. Pentru cei care suferă de această boală, consumul de fasole poate declanșa consecințe foarte grave.

Primăria a decis să aplice principiul prudenței maxime. Astfel, ordonanța, elaborată împreună cu ATS Brianza (n.red. instituția sanitară locală), are în vedere nu doar consumul, ci și riscul unui contact accidental.

„Este o afecțiune pe care nu o cunoșteam. Am primit solicitarea părinților și, tocmai pentru că problema privea sănătatea unui minor, am contactat imediat ATS Brianza”, a zis Colombo.

Din acel moment au început analizele detaliate și consultări cu specialiștii, care au durat luni la rând.

Măsura cea mai incisivă a ordonanței semnate de primar

Măsura cea mai dură a ordonanței semnate în ultimele ore, odată cu revenirea la școală, vizează cultivarea fasolei.

Este interzisă cultivarea plantelor de fasole într-o rază de siguranță de aproximativ 300 de metri de perimetrul locuinței copilului și de școala primară la care merge, zonele fiind identificate pe harta atașată la măsură.

Favismul nu este o simplă alergie. Este o afecțiune genetică, este mai frecventă în anumite zone din sudul Italiei. De exemplu, în Sardinia, una din zece persoane suferă de această afecțiune, dar media națională este de 0,4%.

În situația localității Valmadrera, este vorba de o situație particulară, cu care nu s-a mai confruntat până acum orașul.

Măsurile de protecție sunt în jurul celor două locuri din viața de zi cu zi a minorului

Chiar dacă, așa cum explică ATS, literatura de specialitate disponibilă nu arată dovezi suficiente pentru a afirma, în general, o legătură cauzală certă între inhalarea polenului de fasole și crizele hemolitice, au fost descrise stări de rău grave la unele persoane foarte sensibile. Astfel, Primăria a ales calea prudenței.



Norme valabile pe întreg teritoriul municipal

Magazinele, supermarketurile, localurile publice, restaurantele și comercianții ambulanți care vând fasole proaspătă trebuie să afișeze un panou vizibil pentru a arăta clar prezența acestora. Legumele trebuie vândute în ambalaje închise.

În sălile de clasă, interdicția este absolută! Fără fasole proaspătă, uscată sau congelată în meniul cantinelor școlare și comunitare frecventate de minor. Dispoziția se aplică tuturor elevilor care consumă aceste mese.

De asemenea, forțele de ordine sunt chemate să supravegheze respectarea dispozițiilor. „Când am înțeles situația, am încercat să facem tot ce era posibil. Întreaga comunitate este chemată să protejeze acest copil”, a concluzionat primarul.