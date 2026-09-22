Donald Trump a semnat acordul pentru Groenlanda: Este extraordinar pentru Europa și SUA!

Președintele american Donald Trump. Sursa Foto: Agerpres

Președintele american Donald Trump a anunțat, marți, la Adunarea Generală a ONU, semnarea acordului pentru Groenlanda. Liderul de la Casa Albă a precizat că este „extraordinar”. Danemarca transmite că acordul „poate dura pentru totdeauna”.

Acordul cu Groenlanda este „extraordinar”, a spus Donald Trump la Adunarea Generală a ONU, în timp ce Danemarca a precizat că acesta „poate dura pentru totdeauna”, potrivit Sky News.

„Acest lucru este extraordinar pentru Europa și pentru Statele Unite”, a spus Donald Trump.

Prim-ministrul danez Mette Frederiksen a salutat și ea acordul. Premierul danez a spus că SUA sunt un „aliat pe care ne-am putut baza întotdeauna”.

„Astăzi semnăm un acord și mai mare și mai bun, un acord care poate dura pentru totdeauna”, a precizat ea.

„Ne consolidăm securitatea comună, ne sporim descurajarea comună, arătând adversarilor noștri cine suntem și facem asta împreună”, a adăugat Mette Frederiksen.

Acordul va garanta că niciun „adversar” nu poate obține control sau influență semnificativă în Groenlanda și va face ca mai mulți aliați să fie prezenți în Arctica, potrivit premierului danez.

Groenlanda, mulțumită de acord

Prim-ministrul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a lăudat acordul care tocmai a fost semnat pentru că a ținut cont de „poporul” care trăiește în teritoriu. El a zis că acesta recunoaște drepturile, mijloacele de trai și dezvoltarea țării, care au fost o „prioritate cheie pentru noi pe parcursul acestui proces”.

Nielsen a precizat că peisajul de securitate al Arcticii se schimbă, iar Groenlanda a recunoscut „amenințările” pe care Donald Trump le-a ridicat.

Referindu-se la importanța NATO, premierul groenlandez a punctat: „Acest acord ar trebui să înlăture orice îndoială astăzi și în viitor cu privire la locul loialității Groenlandei”.

„Angajamentul nostru față de această alianță și față de securitatea pe care am construit-o împreună nu este pus la îndoială. Suntem, am fost și vom rămâne un prieten de încredere al Statelor Unite și o parte a Alianței Occidentale”, a mai precizat Nielsen.