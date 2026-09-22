UE elimină doi oligarhi ruși de pe lista de sancțiuni după presiunile Franței și Luxemburgului. Ucraina acuză o decizie „rușinoasă și nejustificată”

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei. Sursa foto: Agerpres

Uniunea Europeană a eliminat doi oligarhi de pe lista sancțiunilor împotriva Rusiei, în contextul în care se apropie termenul limită, ceea ce președinția irlandeză a UE a numit „un compromis dificil” pentru blocul comunitar.

Uniunea Europeană a convenit să elimine doi miliardari ruși, Alisher Usmanov și Mikhail Fridman, de pe lista sa de sancțiuni, dar a prelungit pentru trei ani restricțiile pentru aproape 3.000 de persoane și companii acuzate că susțin războiul împotriva Ucrainei, scrie The Guardian.

Cele 27 de state membre ale UE au găsit un compromis care a însemnat eliminarea celor doi oligarhi, în ciuda faptului că foarte puține țări doreau acest rezultat.

Franța a uimit guvernele UE luna aceasta când a cerut ca Usmanov, un cetățean ruso-uzbec, să fie eliminat de pe listă din motive de „securitate națională”, despre care se spune că se referă la un acord de schimb de prizonieri care implică cetățeni francezi.

Luxemburg a cerut apoi același tratament pentru Fridman, magnat ruso-israelian, care a dat în judecată Marele Ducat pentru 16 miliarde de dolaripentru înghețarea activelor sale.

Scutirile au înfuriat multe țări ale UE, care consideră că se creează un precedent negativ prin slăbirea sancțiunilor în apărarea intereselor naționale.

Ucraina a criticat decizia UE

Ucraina a criticat eliminarea celor doi oligarhi de pe lista sancțiunilor și a calificat-o ca fiind inacceptabilă. La scurt timp după ce decizia a apărut, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a venit cu o reacție.

„Niciun nume de pe lista sancțiunilor nu este acolo din întâmplare: fiecare reprezintă un motiv pentru care acest lucru a fost început și continuă până în ziua de azi”, a precizat Zelenski.

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha, a numit decizia „rușinoasă și nejustificată”.

„Moscova sărbătorește pentru că a obținut ceea ce și-a dorit: un sentiment de impunitate, umilința UE și divizarea între europeni”, a adăugat el.

Pentru a permite radierile de pe listă pe care multe state membre ale UE le-au considerat neacceptabile, s-a propus ca sancțiunile pentru celelalte persoane să fie prelungite pentru 36 de luni, în loc de șase luni, ca de obicei.

Trump pregătește „beneficii“ pentru Rusia în schimbul păcii din Ucraina

Congresul Statelor Unite a aprobat recent un nou pachet de sancțiuni „infernale“ împotriva Rusiei și a aliaților săi, ca urmare a rolului acestora în războiul din Ucraina.

Totuși, New York Times a notat că administrația americană analizează o strategie paralelă, bazată pe oferirea unor avantaje economice Moscovei. Scopul ar fi ca astfel Vladimir Putin să fie determinat să ia în calcul oprirea războiului din Ucraina.

O sursă citată de publicația americană afirmă că încheierea unor acorduri economice între SUA și Rusia înainte de finalizarea războiului este posibilă. Un asemenea demers ar transmite, potrivit sursei, că administrația Trump urmărește o resetare a relațiilor cu Kremlinul.