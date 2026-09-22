Ana Maria Păcuraru, direct de la ONU: „Chiar acum urcă Donald Trump la tribuna Organizației Națiunilor Unite”

Ana Maria Păcuraru, la ONU

Jurnalista Ana Maria Păcuraru se află în mijlocul diplomației mondiale de la New York. Astăzi, s-a deschis dezbaterea generală a celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU. La tribuna Organizației Națiunilor Unite a urcat și președintele american Donald Trump.

Ana Maria Păcuraru, realizatoarea emisiunii „Miza Zilei” și editor-șef Politică Externă de la Realitatea Plus, a transmis un video de la dezbaterea generală a celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, de la New York, chiar în timp ce președintele american Donald Trump începea să rostească discursul.

Ana Maria Păcuraru face parte din delegația oficială a Casei Albe la ONU.

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Amintim că Ana Maria Păcuraru a primit acreditare oficială și din partea Comitetului Executiv al Galeriilor Radio-Televiziune ale Congresului American. Această structură exclusivistă gestionează accesul presei de profil la Capitoliul Statelor Unite. Prin obținerea acestui statut, jurnalista se alătură unui cerc select de corespondenți internaționali autorizați să participe la audieri, briefinguri și evenimente majore desfășurate chiar în inima puterii legislative americane.

Această recunoaștere internațională vine să completeze portofoliul profesional. În ultimii ani, realizatoarea emisiunii „Miza Zilei” și-a consolidat o traiectorie în presa acreditată la Washington. Pe lângă noile responsabilități obținute, Ana Maria Păcuraru are deja acreditarea din partea U.S. State Department Foreign Press Center.

Totodată, Ana Maria Păcuraru este membră activă a Asociației Corespondenților de Presă de la Casa Albă, alături de calitatea de membru în Clubul Presei din Străinătate al Americii. Pasul actual confirmă o ascensiune remarcabilă și o aproiere tot mai mare de nucleul acoperirii instituționale din Statele Unite.

Trump, la ONU: "SUA vor încheia un acord cu Iranul după alegeri"

Preşedintele Donald Trump a spus marţi, printre altele, în discursul de la ONU, că estimează că SUA vor încheia un acord cu Iranul după alegerile de la jumătatea mandatului, programate pentru 3 noiembrie 2026.

"Am o decizie importantă de luat: Vom ajunge la un acord cu Iranul care să le permită să se reconstruiască şi să devină o ţară mult mai mare decât au fost vreodată - poate una dintre cele mai mari din Orientul Mijlociu sau chiar din lume? Sau voi distruge Republica Islamică, şi rapid, fără a le oferi vreodată ocazia să ucidă şi să distrugă din nou oameni şi ţări? Îi voi trimite în iad, fără nicio şansă de supravieţuire sau speranţă de măreţie viitoare pentru generaţiile viitoare?", a declarat preşedintele SUA într-un discurs în faţa Adunării Generale a ONU.

Apoi, Donald Trump a reiterat că este de părere că un acord este posibil după alegerile de la mijloc de mandat din SUA din noiembrie, când Partidul Republican riscă să piardă controlul asupra Congresului, în mare parte din cauza preţurilor mari la combustibili cauzate de război.

"Cred că vom ajunge la un acord imediat după alegeri. Ei aşteaptă să vadă cum mă descurc la alegerile de la mijloc de mandat. Ceea ce nu înţeleg ei este că eu nu candidez. Am candidat deja, şi am obţinut o victorie covârşitoare", a mai spus Donald Trump.