Noile cifre BRAT arată scăderea tirajului presei scrise din România: De la milioane de exemplare în 1990 la câteva mii în 2026. Tiparul s-a mutat spre cataloagele comerciale. Kaufland, în top

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Presa scrisă s-a transformat major în ultimii 30 de ani. În 2026, tiparul este concentrat, mai degrabă, pe cataloagele comerciale, conform ultimelor cifre publicate de BRAT privind publicațiile tipărite.

Biroul Român de Audit Transmedia (BRAT) a publicat noile cifre de difuzare ale publicațiilor tipărite auditate, aferente trimestrului II (perioada aprilie - iunie).

Dacă analizăm perioada 1990 - 2026 constatăm că presa scrisă nu mai este principalul canal prin care românii se informează, tirajul a scăzut dramatic. De exemplu, în iunie 1990, „Adevărul” și „România liberă” au ajuns la aproximativ 1,5 milioane de exemplare pe zi.

Diferență uriașă de tiraj în perioada 1990 - 2026

Cifrele de difuzare ale publicațiilor tiparite, aprilie - iunie 2026, publicate de Biroul Român de Audit Transmedia (BRAT) evidențiază această diferență uriașă de tiraj, dacă analizăm ce s-a întâmplat în ultimele decenii. Tirajul brut de la Adevărul este de 2.768, în trimestrului II din 2026, în comparație cu 1,5 milioane în anul 1990.

Tiparul s-a mutat masiv către cataloagele comerciale

Un fapt interesant este că tirajele cataloagelor comerciale depășescu cu mult tirajele ziarelor. Cataloagele Kaufland și Mega Image au un tiraj de 4.424.300, respectiv 72.000 și se află în top, conform sursei citate.

Cifrele sunt clare și explică o imagine sugestivă asupra transformării pieței. În timp ce ziarele tipărite și-au scăzut drastic tirajele în ultimele decenii, tiparul nu a dispărut, însă el s-a mutat, în mare măsură, către materiale cu o utilitate comercială directă, respectiv cataloage, pliante și materiale promoționale.

De asemenea, ziarele s-au mutat în online, în care audiența este distribuită între site, Google, Facebook, YouTube, TikTok și alte platforme și rețele sociale.

Publicul are mai multe opțiuni la îndemână pentru a se informa

Să nu uităm faptul cel mai important - publicul, cititorii. În 1990 pentru a afla ce s-a întâmplat în România, cumpărai ziarul, fizic, de la chioșc. Acum, ai la îndemână ”n” posibilități pentru a afla știrile zilei, de exemplu. Nu depinzi doar de ziarul tipărit.