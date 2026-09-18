Donald Trump interzice ”cu efect imediat” CNN, Politico și MSNOW la Casa Albă

Donald Trump, președintele SUA. Sursa foto: Agerpres

Președintele american Donald Trump anunță interzicerea a două canale de televiziune și a unei publicații online la Casa Albă. Decizia este cu efect imediat.

Canalele de televiziune CNN şi MSNOW (fost MSNBC), precum şi publicaţia online Politico au fost interzise la Casa Albă, printr-o decizie "cu efect imediat" a președintelui american Donald Trump.

Acuzații de Fake News. Lista este deschisă

”Am plăcerea de a anunța că, începând de acum, interzic accesul la Casa Albă pentru Fake News CNN, MSNOW (care și-a schimbat recent numele din MSNBC din cauza lipsei de audiență și credibilitate!) și Politico (beneficiarii unui contract de abonament ilegal și ridicol în valoare de 8 milioane de dolari – un record absolut – direct de la Guvernul Statelor Unite, sub conducerea lui „Joe cel Corupt” Biden, pentru a-i menține „în viață”; mie mi se pare un act de corupție!), ca urmare a faptului că propagă constant „știri false” (Fake News)! Instituțiile de presă nu ar trebui să aibă libertatea de a scrie sau de a relata constant FICȚIUNE și MINCIUNI atunci când relatează despre Președintele Statelor Unite, despre Administrația Trump sau despre Statele Unite ale Americii. Vor urma și alte instituții media care propagă știri false. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestui subiect!” a scris Donald Trump, pe Truth Social.

Anul trecut, președintele american a exclus, de asemenea, agenția Associated Press din grupul obișnuit de jurnaliști care relatează despre deplasările sale, deoarece agenția de știri nu a adoptat denumirea preferată de Trump pentru Golful Mexic – pe care președintele a dispus ca angajații administrației să îl numească ”Golful Americii”.

Într-un interviu pentru NBC News, Donald Trump i-a spus jurnalistei ”Îmi pare rău, ne oprim aici, pentru că m-am săturat! Mulţumesc, drăguţă, distrează-te în continuare!”.

Donald Trump a cerut în mai multe rânduri canalelor de televiziune să renunţe la emisiunile de divertisment sau informative care nu-l apreciază sau care glumesc pe seama lui, îl critică pe el şi administraţia sa. În plus, el a cerut Comisiei Federale pentru Comunicaţii să retragă licenţele unor canale de televiziune, după ce le-a criticat ştiri şi alte programe.