De ce universitățile din România nu sunt în topurile mondiale și cum ar putea ajunge acolo. Explicația lui Daniel David / video

Sursa foto: https://www.magnific.com/, @scphotograph

Daniel David a spus cum ar putea universitățile din marile centre universitare din România să ajungă în top 200-300 mondial și să se mențină acolo.

Daniel David, rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și fost ministru al Educației și Cercetării, a vorbit despre universitățile din țară și a spus că România are universități și centre universitare cu potențial pentru cercetare avansată, dar fragmentarea acestora afectează poziționarea lor în clasamentele internaționale. Potrivit fostului ministru al Educației, dacă universitățile din marile centre universitare și-ar uni output-ul științific, atunci fiecare ar putea ajunge în top 200-300 mondial.

Video:

„După mine, universitățile QX arată în felul următor: fiecare universitate și-a asumat o misiune academică foarte clară. Unele sunt mai mult focalizate pe generarea de cunoaștere, pe cercetare, altele pe educație, altele pe o combinație între cele două, astfel încât studenții, publicul, autoritățile știu ce își propune fiecare universitate și știu cum s-o evalueze.

N-are sens ca de la o universitate care este angajată, în primul rând, pe educație și pe relații antreprenoriale regionale să ceri publicații internaționale de tip Nature și Science, dar uneia care se angajează să fie world-class, să fie comparabilă cu marile universități ale lumii, poți să-i ceri aceste lucruri.

Deci avem, pentru prima dată în mulți ani, misiunile asumate foarte clar într-o manieră transparentă, lucru util pentru studenți și pentru societate în general”, a spus Daniel David.

„Când spui cercetare avansată, te trece un fior, te gândești la marile universități americane, la primele 10 din lume. Avem noi universități care să se încadreze în această definiție excepțională de universități de cercetare avansată? Putem aspira la asta? Ne încadrăm măcar cu unele universități?”, a întrebat Sorin Ivan, decan și director al revistei Tribuna Învățământului.

„Eu cred că da. Avem unele universități care sunt aproape, dar avem un mediu academic care ar putea să fie acolo, mai ales din centrele universitare istorice. Le iau alfabetic: București, Cluj, Iași, Timișoara. Dacă universitățile din aceste centre istorice și-ar uni output-ul științific, fiecare centru istoric ar avea o universitate undeva în top 200-300 ale lumii.

Aceste universități sunt fragmentate ca urmare a reformei comuniste din '48, și după aceea s-a menținut această fragmentare și în anii ulteriori, inclusiv ruperea medicinelor. Dacă puneți universitățile din Iași împreună - Cuza, medicina din Iași, Universitatea Tehnică din Iași, agronomia din Iași - este o universitate world-class de top 200-300. La fel se întâmplă în Cluj, în București sau în Timișoara.

Deci de aceea nu ne vedem noi acolo! Nu fiindcă n-avem un mediu academic care să facă cercetare avansată, ci pentru că cercetarea noastră avansată este fragmentată. Și atunci UBB mai reușește uneori, pentru o perioadă scurtă, să mai intre în Shanghai, 2-3 ani, în primele 700-800, mai reușește Carol Davila să facă uneori o figură bună în anumite ranking-uri care iau în calcul publicațiile și dau o pondere mare celor din zona biomedicală. Dar asta nu înseamnă că mediul nu permite cercetare avansată. Nu-l organizăm noi bine, din păcate”, a spus Daniel David.

De ce e dificil pentru UBB să rămână în clasamentul Shanghai

Daniel David a vorbit și despre prezența Universității Babeș-Bolyai în clasamentul Shanghai și a explicat că profilul universității, științe umaniste și sociale, face dificilă menținerea în acest clasament, care pune accent pe publicațiile științifice și pe domeniul medical.

Potrivit acestuia, universitățile din centrele universitare românești ar putea avea o poziționare mai bună în clasamentele internaționale dacă ar reuni domeniile de științe sociale, științe, medicină și tehnologie.

„UBB a fost o perioadă în Shanghai și după aceea n-a mai fost și a fost o mare dramă națională. Eu știu pentru că eu m-am ocupat de planul pentru a intra în Shanghai, ca președinte al Consiliului Științific și ca prorector pe cercetare.

Când UBB a intrat în clasamentul Shanghai, eu am spus public atunci că, atenție, am intrat, dar va fi foarte greu să rămânem, pentru că este neobișnuit ca UBB să intre în Shanghai, pentru că Shanghai-ul consideră, în primul rând, publicații internaționale de tip articol Web of Science. UBB are dominant un profil cu o componentă de Arts and Humanities și Social Sciences - adică arte, științe umaniste, științe sociale - care publică mai mult cărți și capitole și nu atât articole.

Are zona de articole prin științe, dar științele sunt 30-40% la UBB, nu reprezintă componenta majoritară, iar ce contează în zona de științe astăzi, unde se publică mult, se citează foarte mult și care ajută în ranking-uri, este zona biomedicală, zona de medicină.

Cineva îmi spunea: „Bun, dar universitățile din zonele apropiate - Vilnius, din Slovenia, din Croația, din Serbia - ele de ce pot să fie în top 500?” Pentru că acele universități au toate aceste domenii împreună: au și zona de științe sociale, și zona de științe, și zona de medicină, și zona de tehnologie. De-aia Universitatea din Ljubljana este în top 500, Vilnius este în top 500, Belgradul este în top 500. Și noi am fi și în Cluj, și în București, și în Iași, și în Timișoara, dacă am avea această organizare”, a spus Daniel David.

„Mă uit cu drag și cu oarecare invidie spre centrele emergente din România”

„Eu am pledat pentru ea, nu pot să spun că nu cred în această organizare, doar că sunt de părere că trebuie s-o ducem de jos în sus, nu forțată de sus în jos. Francezii au făcut-o forțată de sus în jos, top-down. Eu cred că trebuie să-i încurajăm cu stimulente financiare, și aș fi făcut acest lucru dacă nu veneau măsurile fiscal-bugetare, aș fi pus la bătaie niște bani pentru concentrări metropolitane în centrele istorice.

Să știți că mă uit cu drag și, în același timp, cu oarecare invidie spre centrele emergente din România: mă gândesc la Sibiu, mă gândesc la Brașov, mă gândesc la Oradea, mă gândesc la Galați, unde universitățile, dezvoltându-se mult după Revoluție, vedeți că acolo se dezvoltă ca universități metropolitane. Sunt toate împreună și vor fi tot mai puternice în următorii ani”, a spus Daniel David la emisiunea DC Edu, de pe DC News și DC News TV.