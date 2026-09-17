Asociația Atlantykron, în calitate de asociație pentru UNESCO, la dezbaterea dedicată moștenirii lui Solomon Marcus

Moștenirea intelectuala a academicianului Solomon Marcus a fost omagiată de Asociația Atlantykron în calitate de asociație pentru UNESCO, membră a Federației Române a Asociațiilor pentru UNESCO.

Asociația Atlantykron a participat, pentru prima dată în calitate de asociație pentru UNESCO, membră a Federației Române a Asociațiilor pentru UNESCO, la un eveniment organizat de Comisia Națională a României pentru UNESCO (CNR UNESCO), consacrat moștenirii intelectuale a academicianului Solomon Marcus. Asociația Atlantykron a fost reprezentată de Traian Bădulescu, purtător de cuvânt al organizației.

Evenimentul, desfășurat marți, 15 septembrie 2026, la Secretariatul Comisiei Naționale a României pentru UNESCO, a fost organizat în parteneriat cu revista Secolul 21 și a avut ca punct de plecare cel mai recent număr tematic al publicației, intitulat „SOLOMON MARCUS, contemporanul nostru”.

Pentru Atlantykron, participarea reprezintă un moment important în consolidarea dialogului cu instituțiile și organizațiile din spațiul UNESCO și în afirmarea valorilor pe care Academia de Vară Atlantykron le promovează de-a lungul deceniilor: educația, cultura, știința, dialogul interdisciplinar, creativitatea și deschiderea către viitor.

Solomon Marcus – între matematică, educație și cultură

În deschiderea întâlnirii, Ligia Deca, secretarul general al CNR UNESCO, a evidențiat convergențele dintre concepția lui Solomon Marcus asupra educației și viziunea UNESCO: o perspectivă holistică și umanistă asupra formării, bazată pe curiozitate, gândire critică și capacitatea de a construi legături între diferitele domenii ale cunoașterii.

Codrin Tăut, expert în cadrul CNR UNESCO, a prezentat demersurile Comisiei pentru includerea centenarului Solomon Marcus în calendarul aniversărilor oficiale UNESCO, subliniind relevanța operei sale pentru dialogul dintre știință, cultură și educație.

Criticul literar Ion Bogdan Lefter a evocat personalitatea intelectuală și umană a lui Solomon Marcus, punând în evidență curiozitatea sa permanentă, deschiderea către oameni și idei și rigoarea specifică matematicianului.

La rândul său, Alina Ledeanu a vorbit despre rolul lui Solomon Marcus în istoria revistei Secolul 21 și despre contribuția sa la dialogul interdisciplinar cultivat de această importantă publicație culturală.

Un moment aparte al dezbaterii l-au constituit intervențiile profesorilor Cristian Calude, profesor de informatică la University of Auckland, Noua Zeelandă, și Sorin Istrail, profesor de științe computaționale și matematice și de informatică la Brown University, Statele Unite ale Americii.

Cei doi discipoli ai lui Solomon Marcus au împărtășit amintiri despre profesorul și mentorul lor și au discutat despre actualitatea modului său de gândire, inclusiv în raport cu dezvoltarea inteligenței artificiale și cu transformările produse de noile tehnologii.

De ce este Solomon Marcus important pentru Atlantykron?

Ideile lui Solomon Marcus sunt deosebit de apropiate de spiritul Atlantykron: curiozitatea de a explora, depășirea granițelor dintre domenii și educația ca formă de descoperire permanentă.

De-a lungul existenței sale, Atlantykron a creat un spațiu în care știința, tehnologia, literatura SF, arta, filosofia, educația și imaginația s-au întâlnit într-un dialog deschis între generații. În acest sens, perspectiva lui Solomon Marcus asupra cunoașterii interdisciplinare reprezintă o sursă de reflecție și inspirație pentru comunitatea Atlantykron.

Participarea lui Traian Bădulescu, în calitate de purtător de cuvânt al Asociației Atlantykron, la această întâlnire marchează, astfel, prima prezență a Asociației în cadrul unui eveniment al Comisiei Naționale a României pentru UNESCO în această calitate și deschide noi perspective de dialog și colaborare în zona educației, culturii, științei și promovării patrimoniului intelectual.

O întrebare care rămâne actuală

Dezbaterea de la CNR UNESCO a readus în atenție una dintre marile întrebări ale prezentului: ce înseamnă să înțelegi într-o lume în care capacitatea de calcul și producerea informației se dezvoltă într-un ritm fără precedent?

Moștenirea lui Solomon Marcus oferă un posibil reper: nu separarea domeniilor cunoașterii, ci punerea lor în dialog. Matematica poate întâlni cultura, știința poate dialoga cu arta, iar tehnologia poate deveni un punct de plecare pentru noi întrebări despre educație și despre condiția umană.

Pentru Atlantykron, aceasta este și una dintre lecțiile fundamentale ale Academiei de Vară: viitorul se construiește nu doar prin tehnologie, ci prin curiozitate, dialog, imaginație și responsabilitate.

Asociația Atlantykron mulțumește Comisiei Naționale a României pentru UNESCO, revistei Secolul 21, doamnei Alina Ledeanu, profesorilor Cristian Calude și Sorin Istrail și domnului Ion Bogdan Lefter pentru o întâlnire dedicată unei personalități a cărei gândire continuă să provoace și să inspire.

Atlantykron – educație, cultură, știință și imaginație, dincolo de limitele timpului.