ASE, în Top 150 mondial în domeniul Economie – ShanghaiRanking GRAS 2026

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Academia de Studii Economice din Bucureşti (ASE) se clasează în intervalul 101-150 la nivel mondial în domeniul Economie (Economics), potrivit ediției 2026 a ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects (GRAS).

ASE îşi menţine, totodată, poziția de lider național, ocupând locul 1 între universitățile din România clasificate de ShanghaiRanking în acest domeniu, într-un comunicat remis DC News.

Rezultatul marchează o evoluție constantă și semnificativă a poziționării internaționale a ASE în ultimii trei ani: 301-400 în 2024, 201-300 în 2025 şi 101-150 în 2026. În numai două ediții, universitatea a avansat astfel cu două intervale valorice în clasamentul mondial pentru domeniul Economie.

„Clasarea ASE în Top 150 mondial în domeniul Economie este rezultatul eforturilor constante şi susţinute ale întregii noastre comunități academice. Creșterea prestigiului internațional al ASE, inclusiv printr-o poziționare cât mai bună în clasamentele internaționale ShanghaiRanking, Times Higher Education și QS, reprezintă unul dintre obiectivele strategiei noastre de internaționalizare. Evoluția din ultimii ani confirmă consistența acestui demers și ne încurajează să continuăm cu aceeași exigenţă”, a declarat prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul Academiei de Studii Economice din Bucureşti.

Poziționarea ASE în Top 150 mondial reflectă consolidarea performanței sale academice și de cercetare și creşterea vizibilității universității în mediul academic internațional.

ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) este unul dintre clasamentele internaționale consacrate pe domenii academice. Ediția 2026 evaluează universitățile din lumea întreagă în 57 de domenii, din ariile Ştiinţe naturale, Inginerie, Ştiinţele vieții, Științe medicale și Științe sociale.

Evaluarea se bazează pe indicatori grupați în cinci categorii: World-Class Faculty, World-Class Research Output, High-Quality Research, Research Impact și International Collaboration. Anual, GRAS analizează aproximativ 2.000 de universități din circa 100 de țări.