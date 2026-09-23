Cum poate deveni cineva voluntar al Ordinului de Malta

Voluntari/acțiuni caritabile. Sursa foto: Pexels/rol ilustrativ

Prezent în România, E.S. Gen. (r.) Josef Blotz, Marele Ospitalier al Ordinului Suveran de Malta, a explicat, la DCNews, cum poate deveni cineva voluntar și ce activități desfășoară Ordinul în România și în alte zone ale lumii.

Pentru desfășurarea proiectelor umanitare, Ordinul de Malta are nevoie atât de voluntari, cât și de fonduri, resurse esențiale pentru a putea răspunde nevoilor oamenilor aflați în dificultate din întreaga lume.

Cum poate cineva deveni voluntar și ajuta Ordinul în activități?

E.S. Gen. (r.) Josef Blotz, invitat la DCNews, a explicat ce trebuie să facă o persoană pentru a deveni voluntar al Ordinului de Malta.

„Nu există nicio cerință specială”, a spus Josef Blotz. „Intrați pe site-ul Ordinului de Malta de aici, din România. Poate vedeți o ambulanță a Ordinului de Malta sau găsiți datele de contact dacă faceți puțină cercetare pe internet. Foarte simplu. Apoi vă înscrieți ca voluntar, cineva se va ocupa de dumneavoastră, vă va da toate informațiile necesare și vă va oferi o varietate de activități posibile.

Deci o persoană tânără care este, poate, și nu doar tinerii, bine pregătită în domeniul asistenței sociale, care este poate asistent medical, medic sau doar cineva care vrea să ajute vizitând vârstnici care sunt singuri, ori vizitând deținuți într-o închisoare, sau făcând ceva bun. Totul ține de omenie și solidaritate, iar nevoia este uriașă. Așadar, vă rugăm să veniți alături de noi, să ne contactați, și vă vom arăta unde puteți ajuta”, a adăugat acesta.

„Un tânăr român, de exemplu, sau un român mai puțin tânăr, un român care vrea să devină voluntar, va activa doar în România sau și în alte părți ale lumii?”, a întrebat analistul politic Bogdan Chirieac.

„Depinde. Aș spune că depinde de cunoașterea limbilor și de cerințe și necesități. Dar aș spune că, pentru început, un tânăr voluntar nou ar trebui să găsească un loc potrivit aici, în țara sa. Și cu siguranță vor exista oportunități de a ajuta alte unități și organizații ale Ordinului din diferite țări. Aș fi mai mult decât bucuros să primesc tot mai mulți oameni care urmează această harismă a Ordinului”, a mai precizat E.S. Gen. (r.) Josef Blotz.

Ordinul de Malta, ajutor pentru oameni indiferent de etnie, naționalitate sau religie

Ordinul de Malta oferă ajutor persoanelor vulnerabile, indiferent de religie, etnie sau naționalitate, a mai spus E.S. Gen. (r.) Josef Blotz.

„Prin tradiție și harismă, este un ordin religios, dar nu ținem cont de naționalitate, etnie, religie sau altceva. Ordinul se ocupă în mare măsură de ajutorarea săracilor, bolnavilor și persoanelor vulnerabile. Și, ca să vă dau poate unul sau două exemple, Ordinul de Malta administrează un spital în Betleem, în Palestina, în Țara Sfântă, de fapt, unde istoria Ordinului a început acum aproximativ 1.000 de ani. Da. Și, din 1990, s-au născut peste 113.000 de copii în această clinică a Ordinului de Malta din Betleem. O numim Spitalul Sfintei Familii din Betleem. Și, desigur, 99% dintre acești copii sunt copii ai unor mame musulmane. Asta doar ca să demonstrez...”, a mai declarat Josef Blotz la DCNews.

Acesta a explicat, în dialog cu analistul politic Bogdan Chirieac, ce activități întreprinde Ordinul și în câte țări este acesta prezent.