"În primul rând trebuie să aveți un număr de ore semnificativ, pentru că o oră sau două pe săptămână nu sunt suficiente pentru voluntariat. Am învățat asta și am început destul de devreme în activitatea noastră să filtrăm voluntarii care vin la noi. În general, îi întrebăm câte ore de voluntariat au pe săptămână. Dacă răspund între cinci și zece, atunci considerăm că ne putem baza pe două-trei ore pe săptămână. Oamenii, în general, tind să supraestimeze timpul pe care îl au la dispoziție și dacă au acest număr, de la trei ore în sus, încercăm să identificăm unde s-ar potrivi în cadrul organizației. Trebuie să spun că nu facem asta în mod profesionist, avem foarte multe de învățat, am învățat foarte multe în ultimii ani. Mai nou, încercăm să triem pentru pozițiile pe care le avem noi în organizație, să găsim cei mai buni profesioniști sau oamenii care s-ar potrivi dpdv al facturii lor profesionale. Dacă avem nevoie de cineva pe social-media, încercăm să găsim pe cineva care în viața lor profesională lucrează în social-media. Dacă avem nevoie de cineva pentru coordonarea unui program de granturi încercăm să găsim pe cineva care are expertiză în zona de granturi.” a declarat Mihai Lehene.

Sfat pentru voluntari

„Așadar, sfatul meu pentru un voluntar este să încerce să-și dea seama dacă are disponibilitatea de timp, dacă au expertiza profesională și, în al treilea rând, aș dori să spun că voluntarii cei mai apreciați sunt cei care vin, au inițiativă și pot prelua un proiect de la A la Z. Marea majoritate a voluntarilor care vin la noi, încearcă să se plieze și să intre într-un program deja creat și încearcă să-și dea seama unde ar putea să ajute la ceva ce deja facem. Realitatea este că necesarul cel mai mare pentru organizațiile nonprofit din diaspora, pe care noi le observăm în cele mai multe cazuri, cel mai mare necesar este de oameni care coordonează. Avem nevoie de lideri, de oameni care să preia responsabilități, să își asume livrarea proiectului de la A la Z. Aceștia sunt cei mai valoroși voluntari. Cred că în momentul în care un voluntar vine la o organizație și zice vreau să mă implic, primul lucru la care ar trebui să se gândească este: ce bucățică aș putea prelua eu de la A la Z, în așa fel încât să fiu eu, ca voluntar, pentru această bucățică și veți obține susținerea organizației. Respectiva bucățică este importantă pentru organizație.” a subliniat președintele RUF.

