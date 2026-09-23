Calendar Creștin Ortodox. Sărbătoare 23 septembrie: Zămislirea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul (Cruce Neagră)

Ilustrație Iisus și Sfântul Ioan Botezătorul / Sursa foto: pxhere.com

În data de 23 septembrie, Biserica Ortodoxă prăznuiește zămislirea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul.

Vestirea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul

În timp ce slujea la templu, preotul Zaharia a primit vizita Sfântului Arhanghel Gavriil, care i-a vestit că soția sa, Elisabeta, va naște un fiu la bătrânețe, iar numele lui va fi Ioan. Pentru că s-a îndoit de această minune din cauza vârstei lor înaintate, Zaharia a fost pedepsit cu muțenia până în ziua în care i-a oferit oficial numele pruncului. Nașterea lui Ioan a avut loc cu șase luni înaintea venirii pe lume a lui Iisus Hristos.

Misiunea profetică conform Scripturii

Sfânta Scriptură (Luca 1, 15-17) arată că Ioan a fost ales pentru o misiune grandioasă: "Va fi mare înaintea Domnului. Nu va bea vin, nici altă băutură ameţitoare şi încă din pântecele mamei sale se va umple de Duhul Sfânt. Şi pe mulţi din fiii lui Israel îi va întoarce la Domnul Dumnezeul lor. Şi va merge înaintea Lui cu duhul şi puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinţilor spre copii şi pe cei neascultători la înţelepciunea drepţilor, ca să gătească Domnului un popor pregătit", scrie crestinortodox.ro.

Minunea nașterii din părinți vârstnici

Dumnezeu a vestit adesea nașteri miraculoase prin intermediul îngerilor Săi: Isaac a fost născut de bătrâna Sara, Samson de soția stearpă a lui Manoe, iar Ioan de către Zaharia și Elisabeta.

Referitor la aceste minuni, Sfântul Nicolae Velimirovici ne îndeamnă să nu căutăm explicații științifice la oameni: "Dacă dorim să ştim cum se pot naşte copii din părinţi sterpi şi vârstnici, să nu mergem să-i întrebăm pe oameni, căci nu vor avea ce să ne spună. Faptele despre care se întreabă sunt mai presus de ştiinţă naturală. Mai curând să mergem să privim la puterea lui Dumnezeu care le-a făcut pe toate din nimic, care nu a avut nevoie de părinţi tineri sau vârstnici ca să-l facă pe Adam. Decât să fim curioşi, mai bine să dăm slava lui Dumnezeu care ne-a descoperit puterea Să nouă păcătoşilor".

Cele șase sărbători dedicate Sfântului Ioan

Biserica îl cinstește pe Sfântul Ioan Botezătorul prin șase sărbători mari de-a lungul anului: