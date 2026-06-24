Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul 24 iunie 2026. Nu se spală, nu se spune „La mulți ani”. Tradiții și semnificații pentru credincioși

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Pe 24 iunie 2026, credincioșii ortodocși prăznuiesc Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, o sărbătoare cu cruce roșie în calendarul bisericesc, considerată una dintre cele mai importante zile dedicate unui sfânt. Ziua vine cu reguli transmise din tradiția populară, cu obiceiuri păstrate în familie și cu interdicții respectate în multe comunități.

Sfântul Ioan Botezătorul este cunoscut ca înaintemergătorul lui Iisus Hristos. El a pregătit oamenii pentru venirea Mântuitorului și a transmis mesajul pocăinței și al întoarcerii la credință.

Potrivit tradiției biblice, Ioan s-a născut în familia preotului Zaharia și a Elisabetei, notează calendar-ortodox.ro. Nașterea lui a fost anunțată de Arhanghelul Gavriil, într-un moment considerat miraculos, deoarece părinții săi erau în vârstă.

Biserica ortodoxă așază Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul pe 24 iunie, la nouă luni după sărbătoarea zămislirii sale, celebrată pe 23 septembrie.

Sfântul Ioan este cinstit în patru momente importante ale anului:

23 septembrie, zămislirea

24 iunie, nașterea

7 ianuarie, soborul

29 august, tăierea capului

Nu se spală, nu se fac treburi în casă pe 24 iunie

În tradiția populară, ziua de 24 iunie este respectată ca o zi în care nu se spală rufe și nu se fac activități grele în gospodărie, pentru că este o sărbătoare cu cruce roșie, dedicată rugăciunii și liniștii.

În multe familii, această zi este fără activități casnice solicitante, iar oamenii evită spălatul hainelor, curățenia generală sau munca fizică, ca semn de respect față de sărbătoare.

Tradiția spune că pe 24 iunie gospodăria rămâne în repaus, iar oamenii aleg să o dedice rugăciunii, familiei și odihnei. Această zi trebuie trăită în liniște, fără spălat, fără curățenie și fără activități care implică efort fizic intens.

De ce nu se spune „La mulți ani” pe 24 iunie

În tradiția ortodoxă, pe 24 iunie nu se spune „La mulți ani” pentru cei care poartă numele Ioan, Ion, Ioana sau derivatele acestora.

Motivul ține de rânduiala bisericească. Ziua onomastică este considerată 7 ianuarie, când este prăznuit Soborul Sfântului Ioan Botezătorul.

Sânzienele și legătura cu 24 iunie

În cultura populară românească, 24 iunie este legată și de Sânziene sau Drăgaică. Este o sărbătoare a verii, cu tradiții vechi, păstrate mai ales în mediul rural.

Fetele culeg flori galbene de sânziene și împletesc cununi. Acestea sunt folosite în ritualuri populare legate de noroc, dragoste și viitorul în familie.

Ce fac românii în această zi

Oamenii merg la biserică și participă la slujbă. Se roagă pentru sănătate, liniște în familie și sprijin în momente dificile. Există și obiceiul de a duce pomelnice la biserică și de a împărți alimente, ca gest de milostenie.

Sfântul Ioan Botezătorul este văzut ca un model de credință, curățire sufletească și asumare a adevărului. Mulți credincioși îl roagă în această zi pentru protecție, echilibru și putere în momentele dificile.