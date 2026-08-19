Jocurile de noroc nu reprezintă o sursă de venit! Șeful ONJN, avertisment pentru românii care joacă la pariuri: Nu ai cum să fii pe plus / video

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Jocurile de noroc nu reprezintă o sursă de venit, avertizează Vlad Cristian Soare. Acesta le transmite românilor care își caută norocul în astfel de jocuri că, pe termen lung, nu pot ieși pe plus.

Vlad Cristian Soare, președintele Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), a vorbit despre rolul oficiului pe care îl conduce și a explicat că jocurile de noroc reprezintă monopol de stat, motiv pentru care activitatea operatorilor este reglementată și supravegheată.

Acesta a spus că firmele care activează în domeniu trebuie să obțină licență și autorizație pentru a putea funcționa legal.

„A circulat în presă un raport al Curții de Conturi, s-au făcut discuții despre neregulile de la acest oficiu. Dar nu s-a discutat ce face Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc”, a spus jurnalistul Val Vâlcu.

„Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc supraveghează piața de jocuri de noroc. De ce e nevoie de un supraveghetor pentru un astfel de domeniu, că sunt foarte multe alte domenii? De ce ar fi necesar un astfel de supraveghetor? Pentru că domeniul este monopol de stat. De aici trebuie să plecăm. Jocurile de noroc reprezintă monopol de stat, prin urmare orice activitate care se face în jurisdicția noastră nu se poate face printr-o simplă aprobare a statului, ci trebuie făcută sub atenta supraveghere a statului. Astfel, oricine își dorește să desfășoare o activitate în zona jocurilor de noroc trebuie să fie licențiat și autorizat.

Astfel, monopolul de stat este protejat și statul este cel care stabilește condițiile în care se desfășoară această activitate, nu doar prin legile pe care le dă și le modelează, cât inclusiv prin posibilitatea de a-i da dreptul unui operator să efectueze activitate în domeniul jocurilor de noroc.

Nu este un specific doar pentru România, este un specific la nivel mondial. În principiu, toate jurisdicțiile reprezintă monopol de stat pe jocuri de noroc. Unele dintre ele au și monopol de exploatare, adică statul este și cel care exploatează.

În România, monopol de exploatare are doar Loteria Română pe anumite tipuri de joc – 6 din 49, jocurile loteristice tradiționale – dar pentru toate celelalte jocuri de noroc, sloturi, online, pariuri, nu există un monopol de exploatare dat Loteriei Române. Este un monopol al statului și orice operator comercial, în baza dispozițiilor legale în vigoare, cu autorizație și licență, poate să desfășoare această activitate”, a spus Vlad Cristian Soare.

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ONJN finanțează programe de prevenție și educație pentru combaterea dependenței

Vlad Cristian Soare a explicat că ONJN finanțează programe de prevenție și educație pentru combaterea dependenței, iar în acest an au fost alocate 5 milioane de euro pentru astfel de programe.

„Statul, dacă își împarte monopolul cu privații, dorește să-și tragă partea, să-și ia banii. Ce m-ar interesa pe mine, dacă mi-aș căuta norocul în aceste jocuri, ar fi să nu mă trișeze operatorul”, a spus Val Vâlcu.

„Trebuie să luăm în discuție două componente: o componentă de responsabilitate socială și o componentă de responsabilitate comercială.

Din perspectiva responsabilității sociale, noi, ca stat, abia acum începem să facem ceea ce trebuie, și anume să începem să facem programe de prevenție, de educație. Noi am lansat în acest an prima finanțare în cuantum de 5 milioane de euro prin care finanțăm programe de acest tip, inclusiv posibilitatea de a se face centre unde să fie oamenii tratați de adicții și în fiecare an ONJN va pune la dispoziție fonduri pentru a se face astfel de programe”, a spus Vlad Cristian Soare.

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Jocurile de noroc nu sunt o sursă de venit

Vlad Cristian Soare a spus că ONJN intenționează să aloce 10 milioane de euro anul viitor pentru finanțarea programelor pentru combaterea dependenței de jocurile de noroc. Acesta a explicat că oamenii trebuie să înțeleagă că jocurile de noroc nu sunt o sursă de venit.

„Deci un spital public. Un spital de psihiatrie, de exemplu, dacă își deschide o secție...”, a spus Val Vâlcu.

„Inclusiv asta avem în vedere. Anul acesta avem finanțare de 5 milioane de euro. Pentru anul următor vrem să facem o finanțare de 10 milioane de euro, dar în același timp ne bazăm și pe procesul de educare a publicului pentru că oamenii trebuie să înțeleagă că jocurile de noroc nu reprezintă o sursă de câștig. Ele nu sunt o sursă de venit. Jocul de noroc este cel mult pentru o anumită parte a populației un loc unde să se distreze, să facă entertainment. Asta trebuie să fie activitatea.

Când vorbim de această componentă de responsabilitate, pe de o parte trebuie să educăm publicul să înțeleagă că la jocurile de noroc nu ai cum să fii pe plus, este matematic. RTP – return to player nu poate să fie peste sută la sută. Dacă vei juca o perioadă îndelungată de timp, el este setat să fie sub sută la sută și vei ajunge să fii pe minus. Doar hazardul face ca într-un anumit moment să fii pe plus.

Plecând de la această realitate, dacă se schimbă percepția pe care astăzi, din păcate, cei mai mulți o au, că jocurile de noroc reprezintă o sursă de venit, în faptul că jocurile de noroc reprezintă doar o sursă de entertainment și nu mă duc acolo să-mi măresc veniturile, chestiunea asta deja ar fi un câștig.

Pe de altă parte, avem piața pe care trebuie să o reglementăm corect și să vedem în ce măsură și piața se comportă responsabil”, a spus Vlad Cristian Soare la DC News.

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