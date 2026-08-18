Eclipsă totală de Lună, pe 28 august. Astronomul Adrian Șonka: Pentru noi nu va fi bine

În dimineața zilei de 28 august, românii vor putea urmpri o eclipsă de Lună. Imagine cu rol ilustrativ: Pixabay

Pe 28 august va fi eclipsă totală de Lună. Vestea nu este însă una bună pentru români, spune astronomul Adrian Șonka.

Fenomenul anului 2026 a fost eclipsa de Soare din 12 august. Milioane de oameni din lumea întreagă au urmărit cu sufletul la gură evenimentul astronomic, primul de acest fel după aproape 3 decenii. Atunci, pentru aproape 2 minute și jumătate, Soarele a dispărut de pe cer în mai multe zone ale globului. Eclipsa de Soare s-a văzut cel mai bine din Groenlanda, Islanda, nordul Spaniei și nordul Rusiei. În România, eclipsa s-a văzut doar parțial, cel mai bine în județele din nord-vestul țării. În data de 28 august urmează să aibă loc o eclipsă totală de Lună. Dar suntem din nou ghinioniști. Nici acest fenomen astronomic nu va putea fi urmărit de români în totalitate. Vom putea vedea doar cum începe eclipsa.

"Pentru cazul în care nu credeați că suntem niște pierzători de succes, vă anunț că în luna august vom pierde încă o eclipsă. În dimineața de 28 august se produce o eclipsă totală de Lună pe care vom vedea doar cum începe. (...) Pentru că eclipsa se vede la apusul Lunii, înseamnă că se vede tot la orizont, când discul selenar zgârie peisajul. Se pare că țara noastră nu este montată bine pe glob pentru eclipse. Iată că nu doar cele de Soare ne ocolesc, ci și cele de Lună", a scris Adrian Șonka pe pagina sa de Facebook.

Astronomul Adrian Șonka: Durează câteva ore bune

Ulterior, contactat de DC NEWS, astronomul a oferit mai multe detalii. În România, eclipsa de Lună din 28 august va începe la ora 4:24 dimineața, iar Luna va apune în jurul orei 6:30, în funcție de locul de observație. La București, Luna va apune chiar în punctul maxim al eclipsei.

"Luna intră în umbra Pământului. E un fenomen care se produce de vreo două ori pe an. Practic, Luna intră în umbra Pământului, asta se întâmplă, și durează câteva ore bune. Numai că la eclipsa aceasta care se produce în dimineața zilei de 28 august, pentru noi nu va fi bine, pentru că Luna practic apune când se petrece fenomenul, adică eclipsa aceasta începe la ora 04:23 dimineața, iar punctul maxim e pe la ora 07:00 dimineața. La ora aceea Luna este apusă pentru România și nu se poate observa. Astfel, noi vom vedea doar începutul și cum intră Luna în umbra Pământului cam pe jumătate, iar apoi apune. Prin urmare, eclipsa de Lună se va vedea parțial de la noi din țară".

Începutul eclipsei de Lună va putea fi văzut de oriunde din România, dar cu o condiție

El a precizat apoi că începutul eclipsei de Lună va putea fi văzut de oriunde din România, dar că cei care vor dori să urmărească fenomenul vor trebui să se asigure că au un orizont liber.

"Pentru că se vede așa de jos, apropiată de orizont, trebuie să ai și un orizont liber să poți să vezi apusul Lunii. Începutul poate fi văzut de oriunde din România, de oriunde din Europa, pentru că eclipsele acestea, spre deosebire de cele de Soare, se văd de pe jumătate de planetă", a mai spus Adrian Șonka.

Luna ar putea deveni roșiatică

Astronomul a precizat că Luna poate căpăta o culoare roșiatică.

"Vedem partea de început când intră în penumbră și după aia jumătate cum intră în umbră. Luna se îngălbenește pe jumătate, dar în același timp poate fi și roșiatică pentru că e apropiată de apus, de orizont, și, la fel cum și Soarele devine roșu la orizont, asta se întâmplă și cu Luna", a explicat Adrian Șonka.

"Atunci când vorbim de eclipse de Lună, le putem vedea cu ochiul liber. Telescopul te ajută doar să vezi Luna mai de aproape și cum e colorată diferit, dar în principiu o poți vedea cu ochiul liber, nu îți trebuie instrumente astronomice", a amintit astronomul.

Întrebat apoi unde se va vedea eclipsa totală de Lună cel mai bine, Adrian Șonka a precizat: "Se vede bine din America de Nord și America de Sud, Oceanul Atlantic, Africa, în vestul Europei se vede mai bine. Nu se vede din Asia și Australia".

Eclipsa ne afectează? Astronomul Adrian Șonka: Nu suntem legați de Lună în niciun fel

Unii spun că eclipsa de Lună ne poate afecta starea, somnul sau chiar comportamentul. L-am întrebat pe Adrian Șonka și despre acest lucru. Astronomul a fost categoric: Nu suntem legați de Lună în niciun fel.

"Nu mai suntem în Evul Mediu. Fenomenele astea astronomice, care țin doar de ceva vizual, că se schimbă culoarea Lunii, nu au efect asupra noastră. Noi nu suntem legați de Lună în niciun fel. Nu avem nicio treabă cu Luna și cu niciun alt corp ceresc în afară de Pământ și Soare. Dacă explodează Soarele, atunci cu adevărat o să suferim. Sau dacă se rupe Pământul în bucăți, ceea ce n-are cum să se întâmple. Dar dacă se schimbă culoarea lunii pentru noi nu înseamnă nimic", a spus Adrian Șonka.

Ce fenomene astronomice urmează

"Nu prea avem evenimente care să se vadă cu ochiul liber așa ușor. Avem în noiembrie o apropiere frumoasă între Jupiter și Marte, se vor vedea una lângă alta pe cer, în jurul datei de 15 noiembrie. La anul mai avem apropierea lui Marte, mai avem o eclipsă. La anul e mai bine", a precizat astronomul.

Următoarea eclipsă menționată de astronom este cea care va avea loc pe 2 august 2027. Atunci Luna va acoperi din nou complet Soarele, iar cea mai lungă fază de totalitate va dura 6 minute şi 23 de secunde, astfel că va fi una dintre cele mai lungi eclipse totale ale secolului, conform datelor Institutului Geografic Naţional spaniol (IGN).