Care e situația energiei electrice în această săptămână: Anunțul Ministerului Energiei

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Ministerul Energiei a transmis concluziile Comandamentului energetic din 18 august 2026.

Potrivit unui comunicat de presă, în urma analizei situației energetice, autoritățile au concluzionat că România nu ar trebui să întâmpine probleme majore în asigurarea energiei electrice în această săptămână.

„Astăzi, la sediul Dispecerului Energetic Național, a avut loc o reuniune a Comandamentului Energetic, coordonată de secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.

În cadrul reuniunii, a fost analizată situația energetică la nivel național și regional, precum și evoluțiile prognozate pentru perioada următoare.

La reuniune au participat reprezentanți ai Ministerului Energiei, Transelectrica și ai Dispecerului Energetic Național, precum și reprezentanți ai principalilor producători și distribuitori de energie electrică din România și ai Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). De asemenea, au fost invitați reprezentanți ai Administrației Naționale „Apele Române” și ai Institutului Național de Meteorologie.

În cadrul Comandamentului au fost analizate prognozele meteorologice pentru următoarele 10 zile, situația capacităților de producție a energiei electrice, precum și eventualele riscuri care ar putea afecta funcționarea sistemului energetic național”, se arată în comunicatul de presă.

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„Situația energetică este sub control”

Potrivit comunicatului, grupul 4 de la Rovinari și grupul de rezervă de la Paroșeni au fost repuse în funcțiune, capacitățile disponibile pot compensa indisponibilizarea reactorului 2 de la Cernavodă, iar producția internă și importurile se mențin la niveluri normale.

„În acest moment, situația energetică este sub control. Capacitățile de producție disponibile funcționează la capacitate maximă și contribuie la compensarea indisponibilizării reactorului 2 al CNE Cernavodă.

Începând de ieri, au fost repuse în funcțiune grupul 4 de la Rovinari, precum și grupul de rezervă de la Paroșeni, contribuind astfel la creșterea capacităților disponibile pentru producerea de energie electrică.

Totodată, producția de energie electrică pe bază de gaze naturale se menține la un nivel ridicat, iar condițiile meteorologice favorabile susțin o producție bună din surse fotovoltaice.

Aceste elemente, coroborate cu capacitățile de import disponibile, care se mențin în parametri normali, indică faptul că, cel puțin pentru această săptămână, nu sunt anticipate probleme deosebite în ceea ce privește asigurarea aprovizionării cu energie electrică a României.

Autoritățile și operatorii din sectorul energetic monitorizează în permanență evoluția situației și capacitatea sistemului de a răspunde necesarului de consum, astfel încât să fie menținută siguranța și stabilitatea Sistemului Energetic Național”, se arată în comunicatul de presă.

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