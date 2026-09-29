Bogdan Hrib și Dănuț Ungureanu, avertisment despre dependența de AI: Vom ajunge să întrebăm „cum duc mâncarea la gură” / video

OpenAI/ChatGPT. Sursa foto: Agerpres

Scriitorii Bogdan Hrib și Dănuț Ungureanu au vorbit despre riscul ca oamenii să devină prea dependenți de inteligența artificială și să ajungă să o folosească pentru cele mai banale lucruri.

Scriitorii Bogdan Hrib și Dănuț Ungureanu au vorbit despre folosirea inteligenței artificiale și au explicat că ei o folosesc ca pe un instrument de căutare și documentare. Bogdan Hrib a spus că tehnologia a schimbat modul în care oamenii caută informații și că astăzi, în loc să folosească Google pentru căutări, oamenii pot pune întrebări mai concrete instrumentelor de inteligență artificială, care oferă răspunsuri mai ample.

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„Science-fiction: câte profeții dinainte de '89, din vremea Almanahului Anticipația, sunt acum deja depășite de realitate?”, a întrebat jurnalistul Val Vâlcu.

„Probabil că cea mai la îndemână este inteligența artificială, cu care eu însumi, mărturisesc, colaborez foarte bine, la documentare în special și pe probleme foarte prozaice. De exemplu, am vrut să-mi cumpăr un cronometru pentru ouă fierte astăzi, că întotdeauna vreau ouăle moi și întotdeauna mă aleg cu ele foarte tari. Există niște cronometre care sunt roșii la început și pe urmă își schimbă culoarea pe măsură ce oul e moale. Și i-am spus AI-ului: „Te rog frumos să-mi cauți”, că altfel eu aș fi umblat o oră”, a spus Dănuț Ungureanu.

„Dar astea nu sunt, de fapt, inteligențe artificiale, ci motoare de căutare mai performante”, a spus Val Vâlcu.

„Exact! Deocamdată așa sunt”, a spus Dănuț Ungureanu.

„Deci cred că folosim termenul ăsta prea... E frumos așa, îl folosim toți. Eu foloseam înainte Google-ul, toți foloseam Google-ul când voiam ceva. Acum folosim ce are Google-ul ăsta, Gemini sau nu știu ce. Punem aceleași întrebări, și-ți dă un răspuns un pic mai detaliat, dar tot pentru asta îl folosesc.

M-a întrebat cineva dacă folosesc inteligența artificială și în primul moment am zis „nu”, dar după aia am zis: „Păi, cum căutam înainte, acuma îi pun o întrebare mai concretă, și el îmi dă niște variante și eu dacă vreau să merg mai departe”, a spus Bogdan Hrib.

„Eu nici nu-i mai zic inteligență artificială, că tot vorbim în casă, noi îi zicem „omul”: „Am vorbit cu omul”, „L-am întrebat pe omul”, „Uite ce mi-a spus omul”, a spus Dănuț Ungureanu.

Dănuț Ungureanu: Vom ajunge să întrebăm inteligența artificială: cum duc mâncarea la gură

Dănuț Ungureanu a vorbit și despre riscul ca oamenii să devină prea dependenți de inteligența artificială și să ajungă să o folosească pentru lucruri foarte simple.

El a spus că problema poate apărea din cauza delăsării, dacă oamenii vor ajunge să întrebe inteligența artificială cum să rezolve cele mai banale lucruri.

„Circulă acum tot felul de avertismente. Un adjunct a spus că în scurtă vreme agenți AI scăpați de sub control se vor lupta, vor face, vor drege... Ne lichidează. (...) Sunt astfel de scenarii că au evadat doi agenți AI, care l-au lichidat pe al treilea, că acum se antrenează unii pe alții, AI-ul creează AI și dacă din loop-ul ăsta nu e bine programat, face rău omului”, a spus Val Vâlcu.

„Păi scoatem din priză tot ce se poate scoate, că eu n-am mixer inteligent, nici fier de călcat, nici frigider”, a spus Bogdan Hrib.

„Păi așa vor acționa! Care ar fi scenariile prin care pot să lichideze umanitatea, că nu sunt explicate?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Probabil că specialiștii au niște scenarii pe care încă nu ni le spun”, a spus Dănuț Ungureanu.

„Vorbeam înainte de emisiune de aerul condiționat, foarte simplu: pun aerul condiționat noaptea la minus 20 de grade și au rezolvat!”, a spus Bogdan Hrib.

„Am și eu scenariul meu personal despre cum vom da de bucluc cu inteligențele artificiale, și nu găsesc alt termen, prin delăsare. Atât de mult vom ajunge să întrebăm și cel mai fleac dintre lucruri: cum duc mâncarea la gură”, a spus Dănuț Ungureanu.

„Cum deschid ușa frigiderului unde un robot îmi aduce păpica”, a spus Val Vâlcu.

„Întreb ceva pe AI, cum îmi repar ceva la laptop sau cum fac și el îmi spune: „Asigură-te întâi că e băgat în priză”. Eu nu l-am întrebat așa, dar la un moment dat probabil cineva îl va întreba”, a spus Dănuț Ungureanu.

„Dar chiar scriau! Erau pe instrucțiunile diverselor electrocasnice: scria întâi se bagă în priză, dacă este fum, îl oprești”, a spus Val Vâlcu la DC News.