CNA, misiune imposibilă în faţa avalanșei de conținut TV şi online. Ce soluţie vede Radu Herjeu

Ecrane TV. Sursa foto: magnific.com

Radu Herjeu, fost membru al Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), a vorbit, la DCNews, despre dificultățile instituției de a monitoriza întregul volum de conținut media, în condițiile în care numărul televiziunilor, site-urilor și rețelelor de socializare a crescut considerabil.

Radu Herjeu a explicat că TikTok-ul nu poate fi interzis și că soluția ar trebui să vină din sistemul de educație, mai ales că CNA-ul nu dispune de resursele umane necesare pentru a verifica toate posturile de televiziune și emisiunile difuzate. În plus, în ultimii ani, volumul conținutului de pe site-uri și rețelele de socializare a crescut considerabil, astfel că și timpul necesar monitorizării acestuia a devenit tot mai mare.

Herjeu: CNA nu are structura necesară pentru a verifica tot, e imposibil

„Nu are structura necesară pentru a verifica 'unde nu-i lumină'. Și atunci, se duce 'unde-i lumină', adică unde cetățeanul se plânge și pune lanterna pe un anumit interval dintr-o emisiune, printr-o sesizare, iar CNA-ul se duce acolo.

E foarte greu, pentru că noi avem foarte multe televiziuni și CNA-ul n-are cu cine să facă treaba. Eu vorbesc din perioada în care am fost eu la CNA și nu aveam nicio treaba cu site-uile. Acum... nici nu vreau să mă gândesc ce volum de muncă este pentru oamenii aceia. Și numai să se uite la sesizări, nu să stea, din când în când, să vadă ce e, prin sondaj, dacă respectă legea.

Deci, practic, e imposibil, pentru că nu ai oameni - nu poți angaja 300 de oameni să facă numai asta de dimineața până seara; și, din păcate, nici nu prea folosește. După cum vedem, calitate mass-media nu crește sau nici măcar nu se menține aceeași”, a punctat Radu Herjeu.

Radu Herjeu a vorbit, la DCNews, și despre cazul fostului candidat la prezidențiale Călin Georgescu, care a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024, rezultat pe care nicio casă de sondare nu l-a anticipat.

Jurnalistul a povestit momentul în care l-a descoperit pe Georgescu, recent aflat în atenția autorităților și urmărit penal într-un dosar de înșelăciune.

„Nu ai cum să ratezi un om care ajunge la 20% în ziua alegerilor... Ori suntem un stat în care nu funcționează nimic, ori a fost ignorat cu bună știință. Dacă nu era ignorat, ar fi ajuns la televizor, ar fi trebuit să se confrunte cu alți candidați mult mai articulați și, probabil, s-ar fi văzut mai devreme ce s-a văzut după aceea”, a mai spus Radu Herjeu, în dialog cu jurnalistul Val Vâlcu, la DCNews.