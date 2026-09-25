Trafic feroviar dat peste cap timp de o lună: Trenuri anulate și autocare de transfer între București, Craiova, Cluj și Târgu Jiu

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Traficul feroviar prin stația Târgu Jiu intră într-o lună de restricții severe, în perioada 5 octombrie – 5 noiembrie 2026, din cauza lucrărilor la infrastructură. CFR Călători a anunțat că opt trenuri de lung parcurs sunt afectate.

O lună întreagă de disconfort și modificări de traseu pentru mii de navetiști și pasageri care tranzitează Oltenia și Transilvania. Lucrările majore demarate la infrastructura din gara Târgu Jiu forțează conducerea companiei naționale de transport feroviar să schimbe orarul trenurilor. În perioada 5 octombrie – 5 noiembrie 2026, opt garnituri de călători de lung parcurs vor circula după un plan de urgență: unele sunt suspendate parțial sau total, iar în cazul altora pasagerii vor trebui să coboare din vagoane pentru a fi preluați de autocare și microbuze.

CFR Călători a transmis detaliile tehnice ale acestor intervenții și a publicat lista completă a rutelor vizate, notează agenția de presă Agerpres.

Garnituri anulate parțial între Craiova și Târgu Jiu

Primele modificări vizează legăturile dintre Capitală și județul Gorj:

IR 1825 București Nord – Craiova – Târgu Jiu: în intervalul 5 octombrie – 4 noiembrie 2026, garnitura nu mai ajunge până la destinația finală. Trenul va merge doar pe traseul București Nord – Craiova conform orelor din Mersul Trenurilor, iar porțiunea Craiova – Târgu Jiu se suspendă complet.

IR 1826 Târgu Jiu – Craiova – București Nord: în perioada 6 octombrie – 5 noiembrie 2026, cursa pe distanța Târgu Jiu – Craiova este anulată. Garnitura va fi formată din gara Craiova, de unde va pleca după graficul obișnuit spre București Nord.

Autocare pentru rutele spre Cluj-Napoca și Deva

Pentru legăturile transilvănene, călătorii vor schimba trenul cu mijloace rutiere puse la dispoziție de operator:

IR 1835 București Nord – Craiova – Copăcioasa – Târgu Jiu – Teiuș – Cluj-Napoca: în nopțile din intervalul 5/6 octombrie – 4/5 noiembrie 2026, oamenii vor fi transportați cu mașini între stațiile Copăcioasa și Târgu Jiu. De aici vor urca în garnitura IR 12835, care va pleca din Târgu Jiu la ora 22:16, va trece prin Teiuș la ora 3:08 și își va continua drumul către Cluj-Napoca.

IR 1836 Cluj-Napoca – Teiuș – Târgu Jiu – Copăcioasa – Craiova – București Nord: în perioada 5 octombrie – 5 noiembrie 2026, între Târgu Jiu și Cărbunești se introduce transport auto de transfer. Călătorii vor fi preluați la Cărbunești de garnitura IR 16436, cu plecare la ora 16:32 prin Filiași, urmând să sosească în București Nord la ora 22:04.

IR 16025 București Nord – Deva: între 4 octombrie și 5 noiembrie 2026, această cursă se suspendă. În locul ei va porni garnitura IR 16425 (redirecționată prin Cărbunești în loc de Turceni) din București Nord la ora 9:00, cu sosire la Cărbunești la ora 14:10. De la Cărbunești, pasagerii vor ajunge la Târgu Jiu cu mijloace auto asigurate de companie.

Legături anulate complet spre Arad și Deva. Schimbări și la trenurile Regio

Alte rute importante vor fi scoase din circulație pe toată durata șantierului:

IR 16026 Deva – București Nord: se anulează integral în perioada 5 octombrie – 6 noiembrie 2026.

IR 1821 și IR 1822 București Nord – Arad și retur: nu vor circula în intervalul 5/6 octombrie – 4/5 noiembrie 2026.

În paralel, compania feroviară avertizează că vor apărea noutăți și în mersul trenurilor locale:

CFR Călători a precizat că vor exista adaptări de traseu și ore schimbate și pentru o serie de garnituri Regio, călătorii urmând să fie transferați cu mașini pe anumite porțiuni. Detaliile exacte despre aceste curse locale vor fi afișate în gările de pe traseu.

Amintim că la începutul lunii septembrie, CFR Călători a finalizat contractele de modernizare a celor 139 de vagoane de călători şi 75 de locomotive, investiții finanţate prin PNRR.