Noi restricții pentru șoferii începători: Maşinile puternice, interzise în primii 2 ani de permis

Șofer. Foto: Unsplash / șofer

Noi restricții ar putea fi introduse pentru șoferii începători, după ce un nou proiect de lege a ajuns aproape de votul final în Camera Deputaților.

Un proiect de lege care urmează să ajungă la vot final în Camera Deputaților le-ar putea interzice șoferilor începători să aibă mașini puternice. Acesta prevede că în primii doi ani de la obținerea permisului de conducere, șoferii ar putea fi limitaţi la maşini cu cel mult 102 cai putere, limita propusă fiind de de 75 de kilowați pe tonă. Un începător ar putea conduce o mașină puternică doar dacă în dreapta are un alt șofer cu cel puțin 10 ani de experiență sau dacă face asta în interes de serviciu. Astfel de reglementări există deja în țări precum Franța și Italia.

Dacă legea va fi adoptată, cei prinși că nu o respectă ar putea risca o amendă de până la 4.000 de lei, dar și suspendarea permisului de conducere.

„Există și 3 excepții: dacă acest raport este depășit cu 10 la sută, vei primi doar o amendă, nu ți se va suspenda și permisul de conducere. Poți conduce o mașină oricât de puternică dacă ai în dreapta ta o persoană ce are permisul de minim 10 ani și a treia excepție dacă o faci în interes de serviciu”, a declarat deputatul Cezar-Mihail Drăgoescu, inițiatorul proiectului, pentru Știrile Pro TV.

Noul proiect de lege vine în contextul în care, potrivit datelor, în 2025, cei mai mulți șoferi vinovați de producerea accidentelor rutiere grave aveau permisul de mai puțin de un an, aproape 30%.

Recent, CNAIR, Ministerul Educaţiei, Ministerul de Interne, dar şi alte instituţii, au anunţat proiectul "Generaţia zero accidente", care promite scăderea numărului de victime pe şosea.

Un risc mai mare pe șosele înseamnă și un preț al poliței mai ridicat

Puterea mașinii și vârsta șoferului contează și pentru asigurători.

„Riscul pe care îl vedem ca și companie de asigurări la un tânăr cu experiență puțină sau deloc, în combinație cu o mașină puternică.. se complică. Și atunci acea tipologie de client devine un client cu risc mai mare. Pentru că una e să lovești o mașină în parcare pentru că nu te-ai asigurat sau nu ai văzut și alta e să produci un accident la peste 100 de km pe oră, care se poate solda cu victime. Iar toate astea vin cu niște costuri, costuri care se reflectă mai târziu în prețul poliței de asigurare”, a declarat Mădălin Roșu, Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România.

În cazul acestui proiect de lege, Camera Deputaţilor este for decizional. Dacă el va fi adoptat, urmează să fie promulgat de preşedintele României, Nicuşor Dan, după care publicat în Monitorul Oficial, înainte de a intra în vigoare.

Senatorul Robert Cazanciuc le-a impus propriilor copii exact această regulă

Robert Cazanciuc, fost ministru al Justiției, actual senator PSD, spunea anul trecut că le-a permis copiilor săi să îşi ia permisul de conducere abia după ce aceştia au fost de acord să nu conducă maşini puternice până nu prind experienţă.

"Sunt tatăl a doi copii, unul are permis de un an şi jumătate, altul are permis de 2 luni de zile. Ştiu foarte bine această pasiune, dar şi riscurile la care se expun tinerii când au prea mult curaj. Educaţia trebuie făcută în familie şi la şcoală. Spre exemplu, juniorul meu, care are permis de un an de zile, a primit să conducă o maşină care are 60 cai putere. A fost o convenţie foarte clară. Nu vei avea şcoală de şoferi, nu vei avea permis, decât dacă accepţi să ai o maşină cu foarte puţini cai putere, cel puţin în primul an, cât timp eşti începător. Fiica mea la fel. Am putut face asta, să nu îi încurajez. Să nu mă gândesc că pot pierde viteza cu 150-200 cai putere. Văd, din păcate, părinţi inconştienţi, ca să nu spun iresponsabili, care le dau copiilor lor maşini de brand, cu foarte mulţi cai putere, şi nici măcar nu au instinctul de a-şi proteja copilul, să îl ducă la o şcoală să facă cursuri de conducere defensivă", spunea Robert Cazanciuc, în noiembrie 2025.

Și la acea vreme se discuta despre interzicerea autovehiculelor al căror raport putere/masă depăşeşte 0,075 kW/kg pentru șoferii începători.

Statul român plăteşte peste 2 milioane de euro pentru fiecare victimă decedată în accidente rutiere, iar România nu duce lipsă de astfel de victime, statisticile europene plasând ţara noastră pe primele locuri în UE la acest capitol.