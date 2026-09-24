Calendar Creștin Ortodox. Sărbătoare 24 septembrie: Sfânta Muceniță Tecla, prima femeie martiră pentru Hristos

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Sfânta Muceniță Tecla, prăznuită în data de 24 septembrie, este prima femeie care și-a dat viața pentru credința în Hristos. Biserica o cinstește ca fiind întocmai cu Apostolii.

Sfânta Muceniță Tecla s-a născut în Cetatea Iconiu, într-o familie păgână. La un moment dat, s-a logodit cu Tamir, un tânăr provenit dintr-o familie înstărită. În acea perioadă, în Iconiu au ajuns Sfântul Apostol Pavel și Sfântul Apostol Varnava, care propovăduiau Evanghelia.

Mama a cerut arderea pe ruug a Muceniței Tecla

Tecla a ascultat timp de trei zile și trei nopți predicile Sfântului Apostol Pavel, iar cuvintele acestuia au avut un impact profund asupra ei. A ales să primească credința creștină și să-și închine viața lui Dumnezeu, hotărând să rămână în feciorie și să nu se mai căsătorească, scrie crestinortodox.ro.

Hotărârea ei a provocat furia mamei sale. Aceasta a încercat să o determine prin bătaie, tortură și înfometare să renunțe la alegerea făcută, însă Tecla nu și-a lepădat credința. În cele din urmă, mama ei a dus-o înaintea judecătorului cetății și a cerut să fie condamnată la arderea pe rug. În ciuda tuturor suferințelor, Sfânta Tecla a rămas statornică, iar focul nu i-a făcut niciun rău.

Mai târziu, Sfânta Tecla l-a urmat pe Sfântul Apostol Pavel până în Antiohia. Acolo, un tânăr care dorea să o ia de soție a fost respins de aceasta și, drept răzbunare, a denunțat-o autorităților pentru credința sa creștină. Tecla a fost condamnată și aruncată între fiare sălbatice, însă animalele nu i-au vătămat trupul.

Dumnezeu i-a dăruit puterea de a-i vindeca pe cei bolnavi

După ce a primit binecuvântarea Sfântului Apostol Pavel, Tecla s-a retras într-un loc pustiu din Maloula, localitate aflată la aproximativ 70 de kilometri vest de Damasc, în Siria. Dumnezeu i-a dăruit puterea de a-i vindeca pe cei bolnavi. Oamenii care veneau la peștera în care se nevoia căutau ajutor și primeau tămăduire pentru suferințele lor.

Văzând că tot mai mulți oameni se apropiau de Sfânta Tecla, vracii din Maloula i-au îndemnat pe localnici să se întoarcă împotriva ei. Pentru a se feri de răutatea acestora, Sfânta Tecla s-a rugat lui Dumnezeu. Tradiția spune că, în urma rugăciunii sale, stânca s-a despicat, iar aceasta a devenit locul în care Sfânta Tecla și-a găsit sfârșitul și mormântul.

Sfântul Siluan Athonitul

Sfântul Siluan Athonitul este prăznuit de Biserică tot în data de 24 septembrie. S-a născut în anul 1866, în regiunea Tambov din Rusia, într-o familie creștină. În tinerețe, după ce a trecut printr-o perioadă pe care avea să o considere necurată, a avut o puternică experiență duhovnicească.

La vârsta de 26 de ani, a hotărât să-și schimbe viața și să plece în Sfântul Munte Athos. Acolo a intrat în monahism la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, începând un drum de nevoință și rugăciune care avea să-i marcheze întreaga existență.