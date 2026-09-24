„Râdea și îmi spunea că tunde”. Tatăl Valentinei povestește cum încerca să afle unde este fiica lui

Valentina

Valentina avea doar 28 de ani. De două luni se mutase cu „iubirea vieții ei”. Îi zisese tatălui său că-l iubește pe Vlad.

Tatăl Valentinei, tânăra de 28 de ani găsită moartă într-o valiză, spune că Vlad, iubitul ei, era foarte gelos și că o lovise anterior tragediei. În noaptea de duminică spre luni, cei doi s-ar fi certat din cauza unor mesaje vechi. Valentina i-a spus tatălui că Vlad băuse și că vor vorbi a doua zi. A fost ultima dată când a vorbit cu ea.

Luni, tatăl a sunat-o în repetate rânduri, fără răspuns. A vorbit doar cu Vlad care râdea și i-a spus că în zonă nu este semnal și i-a promis că o va da pe Valentina la telefon când ajunge acasă, dar nu a mai făcut-o. Tatăl a mers să o caute, a sunat la 112 și a ajuns ulterior la morgă, unde și-a recunoscut fiica.

Vlad ar fi fost dus peste graniță de un prieten care ar fi declarat apoi la poliție că nu știa ce se întâmplase. Tatăl Valentinei cere să se clarifice ce știau persoanele din casa în care locuiau cei doi. Împrejurările morții și rolul fiecărei persoane urmează să fie stabilite de anchetatori.

Valentina este tânăra găsită moartă într-o valiză pe râul Olt. Vlad, partenerul ei, ar fi părăsit România. Bărbatul a fost dat în urmărire.



„Mi-a spus că îl iubește. Când au venit la mine acasă, mi s-a părut că relația lor se baza pe iubire. Nu am văzut vreun interes la mijloc. El nu era un om avut. Mi se părea că amândoi își doresc să fie împreună. Nu m-aș fi așteptat niciodată la așa ceva, deși fosta mea soție îmi spusese că el ar fi bătut-o. Au stat vreo două săptămâni în București și s-au mutat la el, la țară. De acolo mă sunau aproape zilnic. Vorbeam câte două sau trei ore la telefon și mi se părea că se iubesc. Nu știam cum este el de fapt. Nu mi se părea că ar fi speriată sau afectată de el. Când a venit la mine acasă în august, era împreună cu el. Auzisem deja de la fiica mea cea mică faptul că Vlad ar fi lovit-o. Am chemat-o pe Valentina deoparte și am întrebat-o: „Tată, te-a bătut? Se întâmplă asta?” Mi-a răspuns: „Nu, tati, a fost o singură dată. M-a lovit pentru că i-am trimis unui băiat o cerere pe Instagram”. Lui i-am spus că violența nu duce nicăieri și că, dacă lucrurile stau așa, mai bine încheie relația. El mi-a spus că fusese supărat și că i-a dat două palme pentru că văzuse că ea ar fi vrut să vorbească cu alt băiat”, a zis tatăl Valentinei la Antena Stars, în emisiunea Acces Direct.

Violența nu poate fi justificată prin gelozie. Numărul gratuit pentru victimele violenței domestice este 0800500333

„Era foarte gelos. Foarte gelos. Mama lui mi se păruse o doamnă cumsecade, așa că i-am spus Valentinei să o ajute prin casă. Fata mea nu prea se pricepea la gătit și la treburile gospodărești, dar am încurajat-o să învețe. A ajutat-o, a cules prune din livada lor și a zugrăvit împreună cu Vlad. Mă sunau și îmi arătau ce făceau. L-am întrebat direct: „Te-ai drogat vreodată?” Mi-a răspuns: „M-am drogat, dar nu mă mai droghez”, a mai zis tatăl Valentinei.

„Duminică noaptea spre luni, Vlad mi-a scris și m-a întrebat mai întâi dacă sunt treaz și dacă sunt bine. Apoi mi-a spus că este supărat, pentru că aflase ceva despre Valentina. Am încercat să-l sun, dar nu mi-a răspuns. Mi-a zis că mă sună el puțin mai târziu.

Atunci am sunat-o pe Valentina. Mi-a răspuns și am întrebat-o: „Ce are prietenul tău? Mi-a spus că este supărat pe tine”. Ea mi-a zis: „Nu, tati, lasă-l. E băut și așa face când bea. Îi trece, vorbesc eu mâine cu el”. După aceea, m-a sunat Vlad și am vorbit vreo 40 de minute. Cred că era în jurul orei 02.00 dimineața, în noaptea de duminică spre luni. Mi-a spus că este supărat pe Valentina. Văzuse niște mesaje în care ea vorbise cu mama ei despre un băiat. Valentina mi-a explicat că erau mesaje vechi, dinainte să fie împreună cu Vlad, și că nu avea nicio legătură cu acel băiat. Nu știu ce a înțeles el din conversația aceea. M-am gândit că poate băuse sau consumase droguri, dar nu știu”, a zis tatăl.

„Nu știam să fi lovit-o rău în trecut. El îmi spusese că i-a dat o palmă. Nu mi-am dat seama că ar putea fi violent. În cele două luni de când îl cunoșteam, venise și la mine acasă, unde stătuse trei sau patru zile. Ne întâlniserăm și în Craiova. Mi se păruse în regulă. Îmi spunea că vrea ca Valentina să învețe să tundă. Avea, din câte înțelegeam eu, planuri de viitor cu ea. Iar Valentina îmi spusese că era băut și că așa face când bea, dar că vor vorbi a doua zi. Nu m-am gândit că se poate ajunge la așa ceva. În timp ce vorbeam cu el, a intrat în cameră, iar Valentina i-a spus: „Vorbești cu tata și ce vrei să-i spun? Că aberezi? Vorbești despre ceva ce s-a întâmplat înainte să fim împreună. Ți-am spus că nu am nicio legătură cu altcineva, că sunt cu tine”. El i-a răspuns ceva de genul: „Lasă, că știu eu că maică-ta te îmbârligă”. Am vrut să vorbesc și pentru fetele care ar putea trece prin așa ceva: Dacă cineva te lovește o dată, nu trebuie să rămâi cu acea persoană. Nu știi ce poate urma.

I-am spus lui Vlad: „Dacă ți se pare că este ceva în neregulă, luați o pauză. Valentina poate veni câteva zile la mine. Stați separat o zi, două, o săptămână, și gândiți-vă ce vreți să faceți mai departe”. Mi-a răspuns că este de acord și că ar fi bine să ia o pauză. După aceea, a mers cu telefonul în cameră. Valentina vorbea cu mama ei, iar mama ei îi spusese că îi trimite bani ca să plece de acolo și să vină fie la ea, fie la mine. Vlad a spus că mama ei o îndeamnă să plece de lângă el. I-am zis să se liniștească: dacă Valentina pleacă, vine la mine. Am vorbit puțin și cu fata mea. Mi-a spus: „Tati, lasă, vorbim mâine. Acum este băut”. Cred că Valentina voia să plece. Vorbise cu mama ei despre asta. După aceea m-a sunat fosta mea soție și mi-a spus: „Petre, nu trebuie să o lăsăm acolo. Este un bărbat foarte violent și am impresia că are probleme la cap”. În timp ce vorbeam cu ea, am primit un apel de la Vlad. Nu i-am răspuns și am continuat discuția cu fosta mea soție. Mă gândesc acum că poate atunci s-a întâmplat nenorocirea, dar nu știu. După ce am închis, am hotărât să o sun pe Valentina a doua zi”, a mai zis părintele.

A doua zi după crimă, Vlad râdea

„A doua zi nu mi-a răspuns. Am văzut că nu mai fusese activă de atunci, din timpul nopții. El m-a sunat pe la 02.03. După aceea n-am mai reușit să vorbesc cu Valentina. Am sunat-o pe Valentina de multe ori, dar avea telefonul închis. A doua zi, pe la 14.00, l-am sunat pe Vlad și mi-a răspuns. Râdea. L-am întrebat ce face și mi-a spus că merge să tundă, că are clienți. L-am întrebat de ce nu îmi răspunde Valentina. Mi-a spus că nu are semnal, pentru că se lucrează la niște stâlpi în zonă, și că mi-o dă la telefon când ajunge acasă. Atunci nu mi s-a părut că ar fi ceva în neregulă cu el. Părea vesel, râdea. Mai târziu mi-a trimis și o fotografie cu un băiat pe care spunea că îl tunde. Abia după aceea m-am gândit că ar fi putut fi o fotografie mai veche”, a mai zis tatăl fetei.

„Când am văzut că este ceva în neregulă, am ieșit la poartă și am sunat la 112. Mi-a răspuns o doamnă, care mi-a spus că îmi face legătura la Vâlcea. Polițistul care a preluat apelul m-a întrebat: „Fata dumneavoastră avea tatuaje?” N-am mai știut de mine. Mi-am dat seama că ceva este în neregulă. I-am spus: „Domnule, avea tatuaje, dar nu știu să vi le descriu. Nu m-am uitat, pentru că nu-mi plac tatuajele”. După aceea, mi-a arătat o geantă și m-a întrebat dacă o recunosc. I-am spus că nu sunt sigur și că ar fi bine să vorbim cu fosta mea soție. Ea stă mai mult în Austria și m-am gândit că poate îi cumpărase geanta. Am sunat-o, i-am arătat geanta, dar mi-a spus că nu o recunoaște. Știa că fiica noastră avea o geantă neagră. Apoi, polițistul mi-a spus: „Haideți să vă iau o declarație la postul de poliție din Vâlcea”. M-am urcat în mașină și am plecat după dumnealui. Din păcate, m-a dus la morgă, nu la poliție”, a zis tatăl Valentinei.

„Așadar, ați ajuns la morgă fără să știți unde vă duce și acolo v-ați recunoscut fiica. Ce v-au spus anchetatorii despre locul și felul în care a fost găsită?”, a întrebat Mirela Vaida.

„Am înțeles că a fost găsită într-un lac sau în apropierea lui. Valiza nu ar fi luat multă apă, a plutit și au văzut-o niște pescari. Asta am înțeles eu. Nu știu sigur și nu pot să vă dau mai multe detalii. Avea o lovitură la cap, provocată, cred, cu un obiect foarte dur. Am văzut urme și la picioare, dar nu știu exact cum au apărut. Fetița mea avea puțin peste 30 de kilograme, sub 40. Eu am plecat acolo cu gândul că ea este bătută sau rănită, că de aceea nu vrea să mi-o dea la telefon. Voiam să o iau acasă”, a mai zis tatăl fetei.

„Mama lui Vlad a vorbit cu mine. Mi-a spus că tatăl lui a murit și că Vlad nu îl suporta. Tatăl lui era bolnav, avea diabet sau cancer, nu știu exact. Mi-a povestit că Vlad venea și îl lovea cu pumnii în coaste. Așa mi-a spus mama lui. Deci, din ce mi-a povestit, era violent și cu tatăl său. M-am întrebat: „Doamne, cum de n-am văzut așa ceva?” Mai vreau să spun ceva: Am observat că fata mea nu mai avea bijuteriile de aur. Nu avea nici inelele, nici lanțurile. Nici telefonul, nici cățelul. Aveau un câine cumpărat cu 2.000 de euro. Cu câteva zile înainte, plătise 400 de euro pentru o operație la unul dintre picioarele lui. Nu știm nici unde este câinele”, a zis tatăl fetei.

Vlad ar fi cerut ajutorul unui prieten din Sibiu. I-ar fi spus că i s-a stricat mașina și că are nevoie să fie dus cu autoturismul. Prietenul, care nu ar fi știut ce se întâmplase, l-ar fi dus până dincolo de granița cu Ungaria. Ulterior, după ce ar fi aflat despre caz, s-a prezentat la poliție și a dat o declarație.

Dacă prietenul l-a dus peste graniță și apoi s-a prezentat la poliție, poate fi considerat complice?

Avocatul Adrian Cuculis a vorbit despre acest caz.

„Trebuie să distingem între fapte și, mai ales, să stabilim ce știa această persoană în momentul în care i-a oferit ajutorul. Una este fapta de omor, alta este ceea ce s-ar fi întâmplat ulterior cu trupul victimei. Dacă ar fi ajutat la transportarea sau ascunderea trupului, ar trebui analizată separat o eventuală răspundere penală pentru aceste acțiuni”, a explicat avocatul Adrian Cuculis.

Prietenul din Sibiu nu ar fi participat la aceste fapte. Vlad i-ar fi spus doar că i s-a stricat mașina.

„Dacă l-a dus peste graniță știind că săvârșise o faptă penală, poate intra în discuție favorizarea făptuitorului. Dacă nu știa, situația este diferită. Aceste lucruri trebuie stabilite de anchetatori. Pentru tatăl Valentinei este, fără îndoială, un coșmar. Următorul pas al poliției este să îl găsească pe Vlad, inclusiv prin cooperare cu autoritățile din alte țări. Pân la finalul săptămânii cred că va fi prins și arestat”, a mai zis avocatul la Antena Stars.

Dacă această persoană l-a ajutat să treacă granița, nu este posibil să-l fi ajutat și să arunce trupul?

„Sunt două momente diferite. Faptul că cineva l-ar fi transportat peste graniță nu înseamnă, prin el însuși, că a participat și la ce s-a întâmplat înainte. Ancheta trebuie să lămurească acest lucru”, a zis avocatul.

„Mă gândesc cum a putut să ridice și să care singur geamantanul. Nu știu cum a reușit”, a zis tatăl.

Momentul în care trupul a fost pus în geamantan este un aspect pe care îl vor stabili anchetatorii și medicii legiști. Rigiditatea cadaverică apare după deces și poate conta în reconstituirea faptelor, dar nu putem stabili de aici când s-a întâmplat fiecare lucru.

În casa în care locuiau Vlad și Valentina se afla și mama lui Vlad. Ar putea fi cercetată penal dacă ar fi știut ce s-a întâmplat?

„Și în cazul ei contează ce a știut și ce a făcut concret. Există reguli speciale în lege pentru membrii de familie în privința favorizării făptuitorului și a nedenunțării, dar o eventuală răspundere pentru alte fapte poate fi discutată numai după stabilirea împrejurărilor. Un element care ar putea să o incrimineze ar fi dovada că a ajutat la comiterea omorului. În acest caz, situația ei ar fi cu totul alta”, a zis Adrian Cuculis.

„Am rugat-o de mai multe ori pe mama lui să-mi dea numărul lui de telefon, nu contul de Facebook. Voiam să-l sun. Eu nu aveam numărul, iar ea nu a vrut să mi-l dea. Nu a vrut să-mi dea numărul și nici să-l sune de față cu mine. Aș vrea să știu cum au deschis anchetatorii ușa acelei camere. Eu i-am cerut mamei lui cheia, iar ea mi-a spus că nu o are și că nu poate deschide ușa. Vreau să știu dacă polițiștii au spart ușa sau dacă mama lui le-a deschis-o. Dacă avea cheia, înseamnă că nu a vrut să mă lase să intru.”, a zis tatăl Valentinei.