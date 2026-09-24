Stația electrică Filaret, pregătită pentru viitor. Schimbări pentru zeci de mii de bucureșteni, după investiția de 79 de milioane de lei

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Stația electrică Filaret, un punct strategic al rețelei energetice care alimentează Bucureștiul, a fost modernizată pentru a face față atât cererii actuale, cât și pentru viitor.

Zeci de mii de clienți din sudul Capitalei beneficiază, de acum, de o alimentare cu energie electrică mai sigură și mai stabilă, cu un risc scăzut de întreruperi, dar și cu intervenții mai prompte, în situația unor avarii. Modernizarea stației de transformare Filaret, din Sectorul 4, a fost realizată de compania de distribuție a energiei electrice.

Capacitatea stației a fost majorată la 200 MVA, fapt care permite creșterea capacității de distribuție și extinderea rețelei de medie tensiune pentru a susține viitoarele racordări și dezvoltări. Investiția se ridică la suma de aproape 79 de milioane de lei.

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Stația Filaret este acum echipată cu cinci transformatoare de câte 40 MVA. Este o configurație ce aduce un nou aport de flexibilitate și redundanță în exploatarea rețelei. Au fost instalate echipamente GIS pentru nivelul de 110 kV, o nouă cameră de comandă, sisteme moderne de protecție și soluții pentru controlul digital al instalațiilor. Totodată, oficialii Companiei Rețele Electrice România subliniază trecerea Stației Filaret în sistem de telecontrol complet digitalizat.

„Am gândit proiectul de modernizare pentru viitor, astfel încât să asigurăm capacitatea de racordare de noi consumatori. Vorbim aici de tot ce înseamnă mobilitate electrică, utilizare de pompe de căldură, utilizare de încălzire electrică, cât și noi echipamente care fac viața mai bună în locuințele noastre. Înainte de moderninzare, echipamentele aveau o durată de viață, undeva între 50 - 60 de ani. Din punct de vedere tehnologic, durata de viață era depășită.

Au fost întreținute, de-a lungul timpului, cu o mentenanță adecvată, dar din cauza îmbătrânirii, oricând putea să apară riscul unor evenimente. Am prevăzut celule libere, să putem racorda noi consumatori, noi ansambluri rezidențiale și agenți economici, astfel încât să facem față necesarului de putere. Deci, am gândit stația pentru viitor”, a spus George Nicolaescu, Director Regiunea Operațională Muntenia, Rețele Electrice România.

Sistem de automatizare

„Configurația stației este dotată cu un sistem de automatizare care, doar în 1,5 secunde, în cazul în care una dintre sursele principale de 110 kilovolți ale liniei apare un incident, poate să preia în 1,5 secunde consumul întregii stații. Deci, astfel, clienții vor resimți întreruperea ca și cum ai clipi din ochi”, a mai zis George Nicolaescu.

Un alt element de noutate al investiţiei îl reprezintă instalarea, pe acoperişul staţiei, a unui sistem de producere a energiei electrice din sursă solară fotovoltaică, împreună cu un sistem de stocare, destinat compensării consumului propriu tehnologic al staţiei şi creşterii eficienţei energetice.

Program mai complex de modernizare

Investiția de la Stația Filaret face parte dintr-un program mai amplu de modernizare a infrastructurii energetice din sudul Bucureștiului. Lucrările la Filaret sunt completate de modernizarea liniei de înaltă tensiune Filaret–Grozăvești, proiect finalizat în 2025, în urma unei investiții de aproximativ 22 de milioane de lei.

Ca urmare a modernizării, linia are o capacitate de transport de 170 MVA. Asigură alimentarea cu energie electrică pentru aproximativ 70.000 de consumatori din sectoarele 4 și 5. Infrastructura dispune și de un sistem de monitorizare ce măsoară în timp real temperatura și vibrațiile.

Odată cu finalizarea lucrărilor de la Filaret, Rețele Electrice România încheie programul de modernizare a stațiilor de transformare din București. Compania operează o rețea de aproximativ 136.000 de kilometri în regiunile Muntenia, Banat și Dobrogea, acoperind circa o treime din piața locală de distribuție a energiei electrice.