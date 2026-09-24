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Stația electrică Filaret, modernizată complet. Ce aduce nou investiția pentru Capitală

Autor: Irina Constantin
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retele electrice foto dana mihai

Stația Filaret, una dintre infrastructurile-cheie pentru alimentarea Bucureștiului cu energie, a fost modernizată pentru a susține consumul actual și viitor al Capitalei.

Una dintre stațiile importante pentru alimentarea cu energie electrică a Bucureștiului a trecut printr-un amplu proces de modernizare. Stația Filaret beneficiază acum de o infrastructură modernă, menită să răspundă atât nevoilor actuale de consum, cât și celor din următorii ani. 

Ce înseamnă această investiție pentru bucureșteni, cum s-a schimbat capacitatea stației și cât de pregătită este rețeaua Capitalei pentru creșterea consumului de energie? 

Stația electrică Filaret, modernizată complet. Ce aduce nou investiția pentru Capitală

Aflați în reportajul realizat de DCNews, care va fi difuzat astăzi, 24 Septembrie 2026, de la ora 17:00, pe DCNews Facebook și YouTube, precum și pe DCBusiness Facebook și YouTube. 

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