Șeful de la Aeroporturi nu câștigă 134.146 de lei/lună, câștigă mai mult de atât! Suma uitată în transparență. Mladin (SCAB), apel pentru angajați: Salariile, neindexate de trei ani

Foto: Agerpres / Foto ilustrativ Aeroport Otopeni

România are bugetari de lux, cu salarii de mii de euro pe lună. Dintre ei, unul singur depășește un venit brut de 100.000 de lei/lună, iar angajații săi îi amintesc că nu le-a mai indexat salariile de trei ani.

Sindicatul Companiei Aeroporturi București (SCAB), condus de Ștefan Mladin, fostul director al Aeroportului Băneasa, transmite un semnal de alarmă, din rândul angajaților, după ce, în urma transparentizării bugetare, directorul general al Companiei Naționale ”Aeroporturi București”, Bogdan Stelian Mîndrescu, a rezultat a fi unicul bugetar din România cu venituri lunare de peste 100.000 de lei/lună.

Concret, odată cu lansarea guvernanta.gov.ro, este mult mai clar cât câștigă șeful de la aeroporturi: 134.146 lei/lună brut, prin cumulul a trei funcții de conducere la stat:

membru în Consiliul de Administrație în cadrul Registrului Auto Român - 29.538 lei brut/lunar

director general al Companiei Naționale ”Aeroporturi București” - 69.348 de lei brut/lunar

membru în Consiliul de Administrația în cadrul Autorității Aeronautice Civilă Române - 35.260 lei brut/lunar

În realitate, câștigul este chiar mai mare de atât. Ștefan Mladin amintește de indemnizația variabilă pentru directorul CNAB, suma de 69.348 lei fiind indemnizația fixă lunară brută.

Conform informațiilor publice oficiale, ”indemnizația variabilă determinată în baza indicatorilor-cheie de performanţă financiari şi nefinanciari, negociaţi şi aprobaţi prin HAGOA nr. 12/27.11.2025, este în cuantum de 54.558 lei”. Aceasta se plătește proporțional cu gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță, pe care, spune președintele SCAB, Compania Aeroporturi București, îi îndeplinește. Indemnizația variabilă se calculează lunar, dar se acordă la sfârșit de an, după încheierea situației financiare.

În urma informațiilor publice, ”Sindicatul Companiei Aeroporturi București (SCAB) solicită public Ministerului Transporturilor și instituțiilor abilitate să explice discrepanța uriașă dintre veniturile conducerii CNAB și situația salarială a angajaților companiei” conform unui comunicat de presă remis DCNews.

Salariile angajaților CNAB stau pe loc de trei ani

”SCAB felicită și susține efortul domnului director general de a contribui decisiv la poziționarea CNAB pe primul loc în clasamentul veniturilor directorilor generali ai companiilor de stat și speră că, după trei ani în care salariații nu au beneficiat de indexări, va găsi și timpul necesar pentru a acorda indexările cu rata inflației prevăzute în CIM și CCM.

Angajații CNAB neavând alte surse de venit, trebuie să facă față zi de zi unor cheltuieli tot mai mari, această performanță este, cu siguranță, una importantă si pentru ei chiar daca nu au beneficiat de nicio indexare salarială în ultimii trei ani, în condițiile în care costurile vieții au crescut constant, iar compania înregistrează rezultate financiare deosebite.

Mai mult, situația prevăzută în BVC CNAB 2026 ridică serioase semne de întrebare. Compania estimează venituri totale de aproape 2 miliarde de lei și un profit brut de aproximativ 900 de milioane de lei, însă cheltuielile cu salariile cresc cu numai 2,73%.

Aceasta este contradicția pe care SCAB o supune atenției publice: compania are resurse financiare importante, conducerea beneficiază de venituri excepționale, dar pentru angajații care asigură efectiv funcționarea aeroporturilor nu există, de trei ani, nici măcar o indexare generală a salariilor.

Cum poate fi justificată o asemenea diferență între nivelul de remunerare al conducerii și cel al angajaților care asigură zi de zi funcționarea aeroporturilor?

Îi mulțumim domnului director general pentru transparență și implicare și îi dorim mult succes în menținerea acestei poziții de lider. Sperăm doar ca, în clasamentul următor, să regăsim și salariații CNAB printre beneficiarii performanței companiei.

Nu contestăm dreptul legal al conducerii de a fi remunerată corespunzător responsabilității funcției. Contestăm însă lipsa unei politici salariale echitabile pentru oamenii care duc efectiv greul activității companiei.

În același timp, SCAB atrage atenția asupra existenței unor diferențe salariale și creșteri acordate punctual situații despre care există percepția în rândul salariaților că ar favoriza anumite persoane apropiate conducerii. Solicităm ca aceste situații să fie verificate transparent, pe criterii obiective și verificabile.

”Aeroporturile nu funcționează datorită funcțiilor de conducere. Funcționează datorită oamenilor care muncesc în fiecare zi”

CNAB își permite să estimeze un profit brut de aproximativ 900 de milioane de lei, cu care D.G. se și mândrește public, dar nu își permite să recupereze măcar parțial, printr-o indexare, pierderea salarială acumulată de angajați în ultimii trei ani?

Aceasta este întrebarea la care Ministerul Transporturilor și conducerea CNAB trebuie să răspundă public.

SCAB nu va accepta ca salariaților să li se transmită permanent că „nu sunt bani”, în condițiile în care cifrele oficiale ale companiei arată venituri și profituri considerabile.

Sindicatul va analiza toate mijloacele legale disponibile și, dacă există temei juridic, inclusiv promovarea unei acțiuni în instanță pentru apărarea drepturilor și intereselor salariaților.

Aeroporturile nu funcționează datorită funcțiilor de conducere. Funcționează datorită oamenilor care muncesc în fiecare zi.

Iar acești oameni merită respect, echitate și o politică salarială corectă”, arată comunicatul SCAB.