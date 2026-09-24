Lucrările la Palatul Administrativ din Târgoviște avansează. Investiție de 97 milioane de lei

Lucrările la infrastructura Palatului Administrativ din Târgoviște avanseazî într-un ritm susținut, a precizat Corneliu Ștefan, președintele PSD al Consiliului Județean Dâmbovița.

"După mai bine de 50 de ani, aici sunt realizate cele mai ample intervenții, printr-o investiție de peste 97.000.000 de lei, pentru consolidarea, reabilitarea și modernizarea completă a Palatului Administrativ.

Din această valoare, suma de 94.400.000 de lei va fi finanțată de la bugetul de stat, iar 2.600.000 de lei vor fi asigurați din bugetul local.

Se intervine la structură și fundații, la instalații, la eficiența energetică și la toate elementele care țin de siguranța și funcționarea clădirii.

La final, vom avea un sediu modern, sigur și eficient pentru Consiliul Județean Dâmbovița și Instituția Prefectului.

Este o investiție necesară, care va oferi condiții mai bune atât pentru cei care lucrează aici, cât și pentru dâmbovițenii care ajung în aceste instituții", a precizat liderul PSD.

Palatul Administrativ a fost construit între anii 1968 – 1972, verticala celor nouǎ nivele întrecând în înǎlIime Turnul Chindiei.

Alcătuită dintr-un corp turn cu 9 etaje și un corp bară cu 4 etaje, Palatul Administrativ are suprafața construită la sol de 1.020 mp și suprafața desfășurată de 6.200 mp.