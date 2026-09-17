O româncă a dispărut în Zakynthos

O femeie din România, aflată într-o vacanță organizată în Grecia, pe insula Zakynthos, este dată dispărută.

”PERSOANĂ DISPĂRUTĂ - ZAKYNTHOS, GRECIA

Nume: Silvia Lungu, cetățean roman



Vârsta: 64 ani



A stat la hotel în zona Alykanas



Cine are orice informație este rugat să contacteze de urgență:

Poliția elenă (numărul unic de urgență): 100 sau 112

Ambasada României în Grecia (Atena) – telefon de urgență: +30 697 899 6222

Ambasada României – call center consular: +30 210 672 8875 / +30 210 672 8879



Cazul a fost anunțat atât la Ambasada României, cât și la poliția locală. Căutările sunt în curs. Vă rugăm distribuiți, orice detaliu poate ajuta” arată un mesaj postat pe Grupul Zakynthos România.

Persoana care a postat a venit cu lămuriri în comentarii: ”Sâmbătă, a avut o excursie organizată și nu s-a prezentat. A sunat-o ghida, dar nu a răspuns. Duminică, a avut alta și iar nu s-a prezentat. Au intrat cei de la recepție în cameră și nu era. Telefonul închis, încărcătorul și documentele în cameră”.

Dispariții și decese în Grecia

În ultimii ani, Grecia s-a confruntat cu un val îngrijorător de dispariții și decese în rândul turiștilor străini. Michele Ann Joy Bourda a dispărut în august 2025, de pe o plajă, în timp ce soțul său dormea pe șezlong. Bunurile ei au rămas pe plajă. A fost găsită o lună mai târziu, moartă. Autopsia a confirmat decesul prin înec. Trupul femeii din Marea Britanie a fost descoperit de echipajul unui iaht privat pe insula nelocuită Fidonisi, situată la o distanță de aproximativ 40 de kilometri de plaja Ofrynio, acolo unde fusese văzută ultima oară.

Marie-Pierre Harfel (73 de ani) și Françoise Bouteau (64 de ani), din Franța, au dispărut în iunie 2024, de pe insula Sikinos. Una dintre femei a apucat să trimită un mesaj de urgență către hotel înainte de a se pierde orice contact.

Françoise Boutteaux a fost găsită decedată. De fapt, în decembrie mai multe fragmente osoase și bunuri personale au fost descoperite pe insulă. Abia în ianuarie 2026 i-a fost confirmată identitatea prin test ADN. Marie-Pierre Harfel rămâne dată dispărută.

Brigitte van Gennip (64 de ani) din Olanda a dispărut în august 2026, pe insula Samos. Trupul i-a fost găsit o săptămână mai târziu.