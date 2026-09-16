Daniel Buda, anunț pentru fermieri de la Strasbourg: Exporturile animalelor vaccinate se vor debloca în maximum o lună

Protest al ciobanilor în Piața Victoriei, București, septembrie 2026. Sursa foto: Agerpres

Eurodeputatul Daniel Buda a transmis, miercuri, că exporturile către țările terțe ale animalelor vaccinate împotriva pestei micilor rumegătoare ar urma să fie deblocate în maximum o lună.

Eurodeputatul PNL Daniel Buda, vicepreşedinte al Comisiei pentru agricultură din Parlamentul European (PE), a declarat miercuri, la Strasbourg, că, în maximum o lună, în urma discuţiilor purtate cu comisarul european Oliver Varhelyi, vor fi deblocate exporturile către ţările terţe de animale care vor fi vaccinate.

Daniel Buda, anunț despre exporturile de animale vaccinate

„Vreau să dau un mesaj foarte clar către crescătorii de oi. În maxim o lună de zile, în urma discuţiilor purtate cu comisarul (european pentru sănătate şi bunăstarea animalelor Oliver) Varhelyi, vor fi deblocate exporturile către ţările terţe de animale care vor fi vaccinate. Ca să ştie cum îşi fac planurile pe mai departe pentru managementul fermelor. În momentul de faţă, fermierii se confruntă cu o lipsă acută de furaje, de apă, dacă nu ai nici piaţă unde să vinzi aceste animale evident că problemele sunt foarte mari”, a declarat Buda într-un briefing pentru jurnaliştii români.

El a subliniat că există „promisiuni ferme din partea CE că vom primi peste 1.300.000 de doze pentru a putea vaccina animalele (n.r. - împotriva pestei micilor rumegătoare) şi în acelaşi timp că vom putea exporta aceste animale către pieţele din ţările terţe”.

Daniel Buda acuză „parazitarea” protestelor fermierilor din Piața Victoriei de către forțe extremiste

În acest context, eurodeputatul PNL a denunţat „parazitarea protestelor (de marţi de la Bucureşti) de către forţele extremiste”.

„Crescătorii de animale au probleme reale care trebuie să cunoască o rezolvare şi de aici de la PE am ridicat această problemă în discursul meu de la dezbaterea privind starea UE, cerându-i Ursulei von der Leyen să sprijine mai departe sectorul agricol, dar ceea ce s-a întâmplat în România ieri, prin această parazitare a acestor proteste, este un lucru care nu ne face nouă cinste la nivel european. Deoarece aceste probleme ale fermierilor nu se rezolvă de această manieră”, a mai spus Daniel Buda, potrivit Agerpres.

Pesta micilor rumegătoare pune presiune pe fermierii români

În ultimele luni, pesta micilor rumegătoare (PPR) a dus la instituirea unor restricții privind circulația și exportul ovinelor și caprinelor din România, pe fondul apariției unor noi focare. În iulie, autoritățile au extins zonele de restricție după confirmarea unor focare în mai multe județe, iar măsurile au afectat sectorul zootehnic și comerțul cu animale. Crescătorii au reclamat, de-a lungul ultimelor săptămâni, pierderi și dificultăți în valorificarea animalelor. În luna augus s-au evidențiat și critici privind modul în care Comisia Europeană gestionează restricțiile.

În septembrie, autoritățile din țara noastră au intensificat demersurile la Bruxelles pentru reluarea exporturilor către țările terțe. După discuțiile cu oficialii europeni, ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, a anunțat că există perspective pentru deblocarea exporturilor de oi și capre.

ANSVSA a subliniat că boala nu reprezintă un pericol pentru oameni și nu afectează siguranța alimentelor.