Angajații ar putea scăpa de adeverința fizică de asigurat pentru programările la medic. Decizia finală, la Camera Deputaților. Sursa foto: Pexels/rol ilustrativ

Angajații ar urma să nu mai prezinte adeverința pentru a dovedi că beneficiază de asigurare în sistemul public de sănătate, dacă propunerea legislativă adoptată luni, 14 septembrie, de Senat va fi adoptată și de Camera Deputaților. Calitatea de asigurat va fi verificată electronic de furnizorii de servicii medicale prin sistemele CNAS.

Senatul a adoptat, luni, în plen, o propunere legislativă prin care asiguratul în sistemul public de sănătate nu mai este obligat să facă dovada calităţii sale prin adeverinţă fizică, aceasta realizându-se printr-o verificare electronică.

Au fost înregistrate 111 voturi „pentru”, unul „împotrivă” și o abţinere.

Cum va fi verificată calitatea de asigurat

Potrivit unui amendament adoptat în Senat, verificarea electronică a calităţii de asigurat se realizează prin intermediul Platformei informatice din asigurările de sănătate şi a instrumentelor electronice puse la dispoziţie de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, de către furnizorii de servicii/dispozitive medicale aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de Sănătate, de către autorităţile şi instituţiile publice care au dreptul de a verifica această calitate.

„Rezultatul verificării electronice prevăzute se materializează într-un înscris în formă electronică generat prin platforma informatică din asigurările de sănătate sau prin instrumente electronice puse la dispoziţie de CNAS, căruia i se aplică sigiliul electronic calificat al CNAS şi marca temporală electronică calificată. Înscrisul atestă calitatea de asigurat la data şi ora verificării şi produce aceleaşi efecte juridice ca adeverinţa de asigurat”, stipulează propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

Adeverința, necesară doar în situații excepționale

Proiectul, iniţiat de un grup de parlamentari ai USR, PNL şi UDMR, mai prevede că verificarea electronică a calităţii de asigurat se face cu excepţia cazului în care persoana refuză, în mod expres din motive religioase sau de conştiinţă, primirea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate.

Adeverinţa de asigurat sau documentele necesare dovedirii calităţii de asigurat pot fi solicitate persoanei numai în situaţii excepţionale în care verificarea electronică nu este posibilă din motive tehnice ori de lipsă temporară a datelor necesare în sistemele informatice.

Pentru persoanele care nu se regăsesc temporar în baza de date electronice a CNAS, dovada calităţii de asigurat se poate face pe baza documentelor necesare dovedirii calităţii de asigurat.

„CNAS asigură funcţionarea instrumentelor electronice necesare verificării electronice a calităţii de asigurat şi generării înscrisului în condiţii care să permită identificarea verificării efectuate, trasabilitatea şi auditarea operaţiunilor. Verificarea electronică a calităţii de asigurat şi generarea înscrisului se realizează exclusiv în scopurile prevăzute de lege cu respectarea cerinţelor pentru protecţia datelor cu caracter personal”, se mai arată în actul normativ.

Până la data de 31 decembrie 2027, cardul naţional de asigurări sociale de sănătate şi cartea electronică de identitate pot fi utilizate în mod alternativ ca instrumente de autentificare în platforma informatică din asigurările de sănătate, precum şi pentru dovedirea calităţii de asigurat.

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii va fi dezbătută de Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz, potrivit Agerpres.

Pentru o gestionare mai ușoară a istoricului și informațiilor medicale, CNAS a lansat, la 1 septembrie, platforma „eSănătatea Mea”, prin care asigurații își pot accesa online datele medicale.