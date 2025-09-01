Sute de mii de români nu mai au, de astăzi, asigurare de sănătate. Cine sunt și ce e de făcut

Peste 650.000 de români sunt în această situație, în care nu mai au asigurare de sănătate de stat.

Coasigurații rămân de astăzi, 1 septembrie, fără asigurare medicală de stat. Ei trebuie să plătească anual puțin peste 2400 de lei pentru a beneficia în continuare de serviciile medicale de bază.

Până astăzi, acești peste 650.000 de români erau coasigurați, deci beneficiau de asigurarea soțului/soției sau părinților, fără a avea venituri proprii.

”Trebuie să plătească CASS raportat la 6 salarii minime pe economie, ceea ce înseamnă aproximativ 2.430 de lei. 25% din această sumă trebuie plătită în momentul în care se încarcă la ANAF declarația, iar 75% până pe 25 mai anul următor” a declarat dr. Horațiu Moldovan, președinte CNAS, pentru ȘtirileProTV.

Contribuția este plătită de asiguratul care preia pe propria răspundere persoana coasigurată.

”Declarația unică pentru co-asigurații care de la 01 august nu mai beneficiază de asigurare SE VA DEPUNE DE CĂTRE SALARIAT sau de persoanele fizice care realizează venituri din cele prevăzute la art.155 alin. (1) din Codul fiscal și care optează pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru ei.

Aceasta se poate depune oricând dacă se optează pentru ca aceștia să rămână asigurați în continuare. Suma de plată de la data depunerii declarației va fi 10% x 6 salarii minime.

Salariul minim luat în calcul este cel de la 01 ianuarie al anului în care se depune declarația. Pentru acest an, este 10% x 4050 x 6 = 2430 lei.

Termen de plată:

a) 25% din contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată, la data depunerii declarației prin care se exercită opțiunea (608 lei)

b) 75% din contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui în care s-a exercitat opțiunea. (1822 lei)

Acești coasigurați pot fi, așa cum știm, soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii” a scrie Cornel Grama, expert contabil, pe Facebook.

