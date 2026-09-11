Cristian Erbașu face pasul spre piața echipamentelor medicale. Consiliul Concurenței a autorizat preluarea Vici Evolution

Cristian Erbașu, CEO Construcții Erbașu. Sursa foto: Agerpres

Consiliul Concurenței a autorizat tranzacția prin care Cristian Erbașu și Vlad-Francisc Iman intenționează să preia Vici Evolution, companie specializată în furnizarea de echipamente și soluții pentru sectorul medical.

Omul de afaceri Cristian Erbașu își extinde afacerile și în afara zonei de construcții. Consiliul Concurenței a autorizat tranzacția prin care omul de afaceri, împreună cu Vlad-Francisc Iman, intenționează să preia Vici Evolution, companie specializată în furnizarea de echipamente medicale și soluții pentru sectorul sanitar.

Erbașu intră și pe piața echipamentelor medicale

Tranzacția aduce împreună două grupuri care sunt deja implicate, din direcții diferite, în dezvoltarea infrastructurii medicale din România. Grupul Erbașu este cunoscut pentru activitatea din construcții civile și pentru proiectele mari de infrastructură, în timp ce Grupul Iman este implicat în planificarea, proiectarea și execuția spitalelor și a altor facilități medicale, potrivit cineconstruiește.

Vici Evolution vine să completeze această activitate cu partea de echipamente și tehnologie de care spitalele au nevoie pentru a funcționa. Compania furnizează echipamente de imagistică medicală, aparatură pentru laboratoare și secții de terapie intensivă, sisteme pentru monitorizarea și îngrijirea pacienților, mobilier medical și consumabile.

Consiliul Concurenței a analizat tranzacția și a decis că aceasta nu ridică probleme importante pentru concurența de pe piața românească. Autoritatea a stabilit că preluarea nu creează obstacole semnificative pentru concurența efectivă și nici nu ridică îndoieli serioase în ceea ce privește funcționarea normală a pieței.

Decizia privind preluarea Vici Evolution vine în contextul în care Consiliul Concurenței a avut recent și alte intervenții în piață. Într-un alt caz, autoritatea a amendat o companie din România cu 5.181.216,887 lei, aproximativ un milion de euro, după ce un angajat a șters aplicația WhatsApp de pe telefonul de serviciu.

Investiție în domeniul medical

Prin Vici Evolution, Cristian Erbașu intră astfel direct și pe piața echipamentelor și soluțiilor medicale. Până acum, activitatea sa a fost legată în principal de construcții și infrastructură.

Și pentru Vlad-Francisc Iman, achiziția vine ca o completare a activităților pe care le desfășoară deja. Iman este acționar și reprezentant al Grupului Iman, companie ale cărei activități sunt concentrate în principal pe infrastructura medicală și construcții.

Grupul oferă servicii de planificare, proiectare și execuție pentru spitale și alte facilități medicale. Practic, activitatea Grupului Iman acoperă o parte importantă din procesul de dezvoltare a unei unități medicale, de la proiectare până la construcție.

În acest context, Vici Evolution aduce o componentă care completează celelalte două direcții de business. Dacă proiectarea și construcția asigură realizarea unei unități medicale, compania preluată furnizează echipamentele, aparatura și soluțiile necesare pentru ca aceasta să poată fi folosită.

Vici Evolution este activă pe o piață care include mai multe categorii de produse medicale. Portofoliul companiei cuprinde echipamente de imagistică medicală, aparatură pentru laboratoare, echipamente pentru terapie intensivă, sisteme de monitorizare și îngrijire a pacienților, mobilier medical, dar și consumabile.

Anul trecut, compania a raportat o cifră de afaceri de peste 179,93 milioane de lei și un profit net de 35,83 milioane de lei. Vici Evolution are un număr mediu de 17 angajați.

Cristian Erbașu avertiza, la începutul anului 2026, în exclusivitate pentru DCNews, că lipsa continuității investițiilor după încheierea PNRR și subestimarea costurilor reale pot afecta grav multe sectoare de activitate, printre care cel de construcții.