INS a publicat datele! Rata inflației a scăzut semnificativ în luna august, cu peste 2%. Ce s-a scumpit și ce s-a ieftinit cel mai mult

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Rata inflației a scăzut semnificativ în luna august, anunță Institutul Național de Statistică.

Rata anuală a inflaţiei a scăzut la 6,17% în luna august, de la 8,16% în iulie, în condiţiile în care serviciile s-au scumpit cu 11,28%, mărfurile nealimentare cu 6,36%, iar mărfurile alimentare cu 2,62%, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Naţional de Statistică (INS).

”Indicele preţurilor de consum în luna august 2026 comparativ cu luna iulie 2026 a fost 100,22%. Rata inflaţiei de la începutul anului (august 2026 comparativ cu decembrie 2025) a fost 4,6%. Rata anuală a inflaţiei în luna august 2026 comparativ cu luna august 2025 a fost 6,2%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (septembrie 2025 - august 2026) faţă de precedentele 12 luni (septembrie 2024 - august 2025) a fost 9,5%” se arată în comunicatul INS.

Premierul Ilie Bolojan a transmis, pe pagina sa de Facebook, un mesaj în contextul acestor noi date:

Rezultatele eforturilor făcute de întreaga societate încep să se vadă.

INS a anunțat pentru luna august o rată anuală a inflației de 6,2%, față de 8,2% în iulie și 10,4% în iunie. Scăderea ar fi fost și mai accentuată dacă prețurile carburanților nu s-ar fi aflat sub presiunea crizei externe, resimțită în întreaga lume. Pe măsură ce această presiune se va diminua, ne putem aștepta ca efectul ei asupra prețurilor la pompă să se reducă.

Deficitul bugetar a scăzut consistent. În primele șapte luni ale anului 2026 este cu 37% mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut. În același timp, investițiile publice au crescut cu 15 miliarde de lei.

Am spus că în a doua jumătate a anului redresarea va începe să producă rezultate cuantificabile. Aceste rezultate apar acum în datele economice.

Știu însă că, pentru cei mai mulți români, ele nu se simt încă suficient în viața de zi cu zi. Știu că această perioadă nu este deloc ușoară. Dar alternativa ar fi fost mult mai costisitoare.

Dacă am fi continuat modelul deficitelor și al împrumuturilor uriașe, la dobânzi tot mai împovărătoare, România ar fi ajuns într-o situație imposibilă. Plătim astăzi factura acelor ani. Aproape jumătate din deficitul din acest an, circa 3% din PIB, reprezintă numai cheltuieli cu dobânzile. Sunt resurse cu care România ar fi putut construi, în fiecare an, o autostradă.

Care a fost principala reformă a mandatului acestui Guvern?

Schimbarea unui model care devenise nesustenabil. Însănătoșirea finanțelor publice. Refacerea fundației pe care România poate construi din nou creștere economică, investiții și prosperitate.

Rezultatele încep să apară, dar drumul nu s-a încheiat. Dacă această direcție este abandonată, riscăm să pierdem sacrificiile făcute până acum și să revenim la problemele de la care am pornit, într-o formă și mai gravă.

Misiunea esențială a viitorului Guvern este să consolideze eforturile făcute până acum de societate și să continue acest drum, astfel încât uriașul potențial al României să poată fi valorificat pe deplin”.

Potrivit INS, indicele armonizat al preţurilor de consum în luna august 2026 comparativ cu luna iulie 2026 a fost 100,26%. Rata anuală a inflaţiei în luna august 2026 comparativ cu luna august 2025 calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) a fost 6,3%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (septembrie 2025 - august 2026) faţă de precedentele 12 luni (septembrie 2024 - august 2025) determinată pe baza IAPC a fost 8,6%.

Prognoza de inflație, revizuită de BNR în creștere

Banca Naţională a României (BNR) a revizuit în creştere, la 6,1%, de la 5,5% anterior, prognoza de inflaţie pentru finalul anului 2026 şi anticipează că aceasta va ajunge la 3,4% la sfârşitul lui 2027, faţă de 2,9% anterior, potrivit datelor prezentate în luna august de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

Anterior, inflația coborâse la 8,2% în august, cu peste 2% față de luna iulie, când a fost 10,4%.

Ce s-a scumpit cel mai mult

Chiriile au înregistrat cea mai mare creştere de preţ în perioada august 2025 - august 2026, de 39,7%, urmate de motorină, cu 34,61%, şi benzină, cu 25,49%, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS).

La alimente, cele mai mari majorări de preţuri s-au menţinut şi în acest interval tot la cafea, preţul acesteia majorându-se în ultimul an cu 15,02%. Ouăle se află pe locul secund, cu o creştere a preţurilor de 10,88%, în timp ce carnea de bovine s-a scumpit cu 8,5%. În acelaşi interval de timp, laptele de vacă şi-a majorat preţul cu 8,31%, uleiul cu 6,36%, iar peştele proaspăt cu 5,62%.

Alte majorări importante de preţ la alimente se pot constata la ţuică, rachiuri şi alte băuturi, 5,44%, la peşte şi conserve din peşte, 5,43% şi la miere de albine, 5,34%. Pâinea şi-a majorat preţul cu 5,09%, în vreme ce categoria băuturilor alcoolice a înregistrat o creştere 4,53%.

Ce s-a ieftinit cel mai mult

În perioada menţionată cea mai semnificativă scădere de preţuri a fost la categoria fructelor proaspete (-18,18%), dar şi cartofii s-au vândut cu 15,21% mai ieftin. Alte scăderi s-au înregistrat la legume şi conserve din legume (-8,51%), la mălai (-5,27%) şi la făină (-3,28%).

Creșteri însemnate la combustibil

Dintre mărfurile nealimentare, cele mai însemnate creşteri din luna august 2026 sunt la motorină, 34,61%, şi la benzină, 25,49%. Întreaga grupă a combustibililor a avut o creştere de 17,03% în perioada august 2025-august 2026. Alte majorări ale tarifelor în această categorie au mai fost consemnate la energia termică (10,7%), la ceasuri, aparate audio-video, articole sportive (8,6%), la detergenţi (6,71%), la tricotaje (6,61%). Preţul la energia electrică s-a majorat cu 1,82% în perioada analizată, după ce în lunile anterioare atinsese niveluri de peste 50%.

Singurele scăderi de preţuri din această perioadă la categoria mărfurilor nealimentare au fost cele de la gaze, mai ieftine cu 3,44%.

În categoria serviciilor, cele mai mari creşteri de preţuri în august 2026 comparativ cu luna similară din 2025 s-au consemnat la chirii, acestea majorându-se cu 39,7%, urmate de tarifele la apă, canal şi salubritate, cu 14,12%, şi abonamentele de televiziune, cu 13,2%. Alte creşteri însemnate în această categorie, pe parcursul unui an, s-au înregistrat la reparaţii auto, electronice şi lucrări foto (10,81%), la transportul rutier (10,55%), la transportul auto (9,86%) şi la transportul CFR (9,79%).

Tarifelor transportului aerian au crescut cu 6,27% comparativ cu august 2025, dar în acest caz se remarcă o creştere de preţuri cu 25,4% faţă de luna decembrie 2025.