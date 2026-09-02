A început recoltarea cartofilor românești. Cei mai mulți merg către fabricile de chipsuri! Cât costă 1 kg la poarta fermei

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Anul 2026 se remarcă prin producție bună, dar prețuri mici. În Harghita, a început recoltarea cartofilor, dar majoritatea producției ajunge la fabrici de chipsuri.

Recoltarea cartofilor din Harghita a început, în special, în depresiunile Ciuc și Gheorgheni. Producțiile estimate în acest an sunt bune. Romfeld Zsolt, directorul Direcţiei pentru Agricultură Harghita, a declarat, pentru Agerpres, că recoltarea a început cu precădere la producătorii care au contracte pentru livrarea cartofilor către fabricile de industrializare pentru chipsuri. Pe hectar, fiecare fermier a obținut, în acest an, de la 20 la 35 de tone de cartofi. În acest moment, nu există un tablou clar privind producția medie.

”Producţiile estimate se află între 20 şi 35 de tone şi sunt, cel puţin din evaluările până acum, satisfăcătoare”, a spus Romfeld Zsolt.

Prețul unui kilogram de cartofi la poarta fermei

Principala problemă a fermierilor români rămâne prețul. Cartofii se vând astăzi la poarta fermei cu 1 - 1,5 lei/kg, în funcție de cantitate și de soi.

În supermarketurile și hypermarketurile din România, în general, prețul de la raft al cartofilor ajunge la 5 - 8 lei, dar, astăzi, unele magazine au oferte și de 1,29 lei/kg, de exemplu sau 2,4 lei/kg, ceea ce înseamnă că, la ora actuală, prețul de la fermă nu este unul mult mai mic decât cel de la raft. Acest lucru se schimbă, odată cu sezonul rece.

În unele zone, apa este o problemă, respectiv umiditatea redusă din sol, cu care se confruntă fermierii. Aprovizionarea solului cu apă este deficitară în unele zone, ceea ce îngreunează lucrările agricole.

Fermierul, înlocuit și pe câmp. Recoltarea cartofilor se face mecanizat

Pe de altă parte, odată cu tehnologia, se pare că problema forței de muncă a fost rezolvată. Fermele comerciale din Harghita s-au orientat aproape în totalitate către recoltarea mecanizată. Recoltarea manuală se mai practică în special în gospodăriile mici, unde membrii familiei lucrează suprafeţe de până la aproximativ un hectar.

În judeţul Harghita sunt cultivate în acest an aproximativ 4.900 de hectare cu cartofi, dintre care aproape 3.000 de hectare sunt destinate producţiei comerciale.

Guvernul, lovitură pentru fermieri

În 20 august 2026, Guvernul a aprobat HG. 638, prin care se instituie schema de ajutor de minimis pentru cartoful de consum, în valoare de 300 euro/ha. Bugetul total este de 26,625 milioane de lei, iar cererile s-au depus în perioada 24-28 august 2026.

În forma actuală, tocmai fermierii care au produs și recoltat cartof timpuriu riscă să rămână fără sprijin. Motivul este că la controlul în teren, cultura trebuie să poată fi identificată în câmp, scrie revista-ferma.ro. Dar, pentru producătorii de cartofi timpurii, această condiție este aproape imposibil de îndeplinit la sfârșitul lunii august: ei și-au recoltat marfa cu două-trei luni înainte, când cartoful era la maturitate și când piața avea nevoie de producție românească, arată sursa citată.

Ștefania Rădoi, cultivator de legume, a inițiat o petiție, ”Stop Discriminarii la ajutorul de minimis pentru cartofi”, cu următoarea solicitare:

”DOMNULE MINISTRU Subsemnata, Ștefania Rădoi, producătoare de cartofi timpurii din România, vă adresez prezenta PETIȚIE prin care solicit de urgență modificarea procedurii de verificare în teren prevăzute pentru acordarea ajutorului de minimis (HG nr. 638/2026), astfel încât să fie respectat principiul nediscriminării și accesul echitabil la sprijinul financiar. MOTIVELE PETIȚIEI: 1. Inconsecența legislativă privind cartoful timpuriu: Conform HG nr. 638/2026, noțiunea de „cartof de consum” include explicit cartof timpuriu, cartof de vară și cartof de toamnă. Cu toate acestea, impunerea verificării prezenței culturii pe teren în mod obligatoriu la momentul controlului creează un blocaj major. În cazul cartofului timpuriu, recoltarea s-a finalizat deja. 2. Practica culturilor succesive: Specificul exploatației mele agricole implică înființarea de culturi succesive. În prezent, pe terenurile pe care s-au obținut producțiile de cartofi timpurii se află alte legume, motiv pentru care echipele de control nu mai pot constatat vizual existența cartofilor pe parcelă. 3. Caracterul discriminatoriu: Condiționarea plății de un calendar de control tardiv favorizează exclusiv producătorii de cartofi de toamnă și îi exclude indirect pe cei de cartofi timpurii, deși aceștia din urmă sunt menționați ca beneficiari eligibili în textul legii. SOLICITĂRI: • Rectificarea urgentă a procedurii de verificare din HG nr. 638/2026, prin introducerea unor metode alternative de atestare a culturii pentru cartoful timpuriu recoltat (fișa registrului agricol, facturi de comercializare, fotografii). • Adaptarea instrucțiunilor de control către DAJ și APIA, astfel încât fermierii care au practicat culturi succesive să nu fie respinși de la plată. Vă rog să luați măsuri urgente pentru eliminarea acestei inechități ce afectează producătorii locali. Data: 26 august 2026. Semnătură: Ștefania Rădoi”.

Prin urmare, pentru producătorii de cartof timpuriu din România, acest ajutor este imposibil de oferit, tocmai din cauza unei prevederi considerate absurse: au vândut cartofii, au acte, dar, în august, nu au ce arăta pe câmp. Cartoful timpuriu se recoltează începând din luna iunie, nu poate fi lăsat în pământ până în august doar pentru a-l vedea o comisie fizic, în pământ.