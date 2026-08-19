Lider de sindicat din CE Oltenia: De ce plătim zeci de miliarde către Apele Române? Pe ce ne dă Dumnezeu?

Jan Popescu, liderul Sindicatului Mine Energie Oltenia spune că CE Oltenia plătește miliarde pentru apa din râul Jiu. Foto: Agerpres

Jan Popescu, liderul Sindicatului Mine Energie Oltenia, reclamă costurile suportate de Complexul Energetic Oltenia pentru apa utilizată în procesele industriale, susținând că plata către Apele Române reprezintă o povară nejustificată pentru companie.

Jan Popescu, liderul Sindicatului Mine Energie Oltenia, a vorbit în cadrul unui interviu acordat DC NEWS despre costurile pe care Complexul Energetic Oltenia le suportă pentru utilizarea apei, în condițiile în care aceasta este preluată din râul Jiu pentru procesele industriale și ulterior este returnată în circuitul natural după tratare. Acesta a susținut că plata către Apele Române reprezintă o povară suplimentară pentru companie și a cerut găsirea unei soluții legislative care să reducă din aceste costuri.

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El a făcut aceste declarații explicând că prețul final al energiei furnizate de Sucursala Electrocentrale Rovinari ajunge să fie dublu față de prețul de producție - de 400 de lei/MWh, "din cauza birurilor care au fost puse pe munca minerilor și energeticienilor din Complexul Energetic Oltenia".

"Un exemplu aberant"

Vorbind despre taxele impuse producătorilor de energie, Jan Popescu a spus: "Să zicem nu putem reduce taxa de CO2. Suntem în Uniunea Europeană, gata, asta o dăm deoparte, cu scuza că suntem în Uniunea Europeană, ăia din piață nu execută. Am înțeles, o dăm la o parte, dar vă dau un exemplu mai aberant", apoi a continuat: "Sucursala Electrocentrale Rovinari e prima, după noi urmează Turceniul și Ișalnița, care a fost tot în compania noastră și este, de fapt. Eu iau apa din Jiu murdară, o bag în Sucursala Rovinari, o folosesc ca să răcesc instalațiile, o trec prin secția chimică, o curăț, o demineralizez, o trimit înapoi în Jiu curată-curată, o mai ia Turceniul încă o dată și îi face aceleași proceduri, o mai ia și Ișalnița încă o dată cu aceleași proceduri și plătim zeci de miliarde Apelor Române".

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Jan Popescu: Nu putem să plătim miliarde pe o apă pe care o iau murdară și o retrimit curată înapoi în aria ei

"Pe ce? Pe ceva ce dă Dumnezeu. Nu vorbim de mâna omului, vorbim de Dumnezeu. Dacă Dumnezeu dă ploaie, o primim, o folosim. Dacă Dumnezeu nu dă ploaie, e o problemă și gândiți-vă ce s-a întâmplat la Cernavodă. Am făcut interpelări la toți oamenii cu care am stat de vorbă, să găsească o soluție cu Apele Române. Până la urmă Apele Române este o regie, tot a statului, și ei, și noi. Copilul statului sunt și eu, și Apele Române. Trebuie să se găsească o soluție legislativă, nu știu cum, dar trebuie să înțeleagă că nu putem să plătim zeci, sute de miliarde pe o apă pe care o iau murdară și o retrimit curată înapoi în aria ei. Aceasta este doar o problemă, dar sunt multe alte lucruri care ne-au adus în situația în care noi producem un megawatt cu 400 de lei și prețul final este dublu din cauza taxelor și birurilor care au fost puse pe munca minerilor și energeticienilor din Complexul Energetic Oltenia", a mai spus Jan Popescu.