România ar fi importat energie și la 5.000 de lei pe un megawatt! Jan Popescu, liderul Sindicatului Mine Energie Oltenia: Noi o produceam cu 400 de lei!

Jan Popescu, liderul Sindicatului Mine Energie Oltenia, spune că România plătește enorm pentru energia importată, în anumite intervale de timp. Foto: Freepik.com

Jan Popescu, liderul Sindicatului Mine Energie Oltenia, îl contrazice pe Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, în privința prețurilor pe care le plătește România pentru importurile de energie după închiderea centralei nucleare de la Cernavodă.

Jan Popescu, liderul Sindicatului Mine Energie Oltenia, îl contrazice pe Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, afirmând în cadrul unui interviu pentru DC NEWS că România importă energie pentru care în anumite intervale de timp plătește și de zece ori mai mult decât costul de producție al unui megawatt la Sucursala Electrocentrale Rovinari.

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"Cumpărăm poate și la 500, dar nu e totul la 500. Aici sunt niște prețuri medii. În general, sunt cam de 2-2,5 ori mai mari decât ce ar fi însemnat contractul bilateral", spunea Cristian Bușoi despre prețul energiei importate de România, acum câteva zile.

Jan Popescu: Am văzut declarația domnului Bușoi. Eroare! Energia importată a fost și de 10 ori mai scumpă

"Am văzut declarația domnului Bușoi, care a spus că energia importată e mai scumpă de 2,5 ori. E eroare. Nu! Uneori, pe anumite segmente, pe anumite perioade de timp, a fost mai scumpă și de 10 ori. Și putem intra pe Google să vedem că România la anumite perioade de timp, pe un anumit segment orar, a plătit și 5.000 lei pe un megawatt, în condițiile în care Sucursala Electrocentrale Rovinari produce un megawatt în jurul a 400 lei", a declarat Jan Popescu, liderul Sindicatului Mine Energie Oltenia.

Ulterior, el a explicat că cei 400 de lei pe megawatt reprezintă prețul de producție la Sucursala Electrocentrale Rovinari și a criticat taxele suportate de producătorii de energie din România, afirmând că prețul final este dublu "din cauza birurilor care au fost puse pe munca minerilor și energeticienilor din Complexul Energetic Oltenia".

"400 de lei fără taxe. Până la urmă, dacă mâine dimineață Guvernul României stabilește să mai pună o taxă, indiferent de ce am face noi, trebuie să plătim taxa, că ne-o impune. Și vă dau cel mai bun exemplu, asta pe emisiile de CO2. Am înțeles, suntem și noi semnatari ai tratelor europene. Asta este, România și-a asumat treaba asta, noi înțelegem. Problema se pune în felul următor: și noi, și Polonia, și Germania, suntem locuitori ai aceleiași Europe. Dacă cele două state și-au găsit mecanismele necesare să reducă din costul certificatului de CO2, care este mai mare decât prețul unui megawatt, este dublu, nu înțelegem de ce România n-a găsit aceleași mecanisme", a mai spus Jan Popescu.

Reamintim că grupul energetic Rovinari 4, o unitate pe cărbune de aproximativ 330 MW din cadrul Sucursalei Electrocentrale Rovinari, parte a Complexului Energetic Oltenia, a fost pus în funcțiune, iar luni, 17 august, a fost conectat la Sistemul Energetic Național, pentru a acoperi o parte din deficitul lăsat de oprirea controlată a reactorului 2 de la centrala nucleară de la Cernavodă.